Πανελλαδικές 2026: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι του 10%

Ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το Υπουργείο Παιδείας καθορίζει το πλαίσιο για τους υποψηφίους που επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση σε ΑΕΙ χρησιμοποιώντας τη βαθμολογία τους από προηγούμενα έτη, μέσω της ειδικής κατηγορίας του 10%.

Δικαίωμα υπαγωγής στο 10% έχουν αποκλειστικά οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιων Γενικών Λυκείων το 2024 ή το 2025. Οι ενδιαφερόμενοι δεν υποβάλλουν νέα Αίτηση-Δήλωση, αλλά συμπληρώνουν απευθείας το Μηχανογραφικό Δελτίο στην προβλεπόμενη περίοδο.

Σημαντικό είναι ότι οι υποψήφιοι δεσμεύονται από το Μηχανογραφικό που αντιστοιχεί στο έτος της τελευταίας τους συμμετοχής. Αυτό σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται από τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στα επιστημονικά πεδία ή στα τμήματα.

Η εισαγωγή τους παραμένει συνδεδεμένη με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) του έτους που εξετάστηκαν (2024 ή 2025). Δηλαδή, θα κριθούν με τα όρια που ίσχυαν εκείνη τη χρονιά.

Ειδικές περιπτώσεις:

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, την Πυροσβεστική, το Λιμενικό και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, οι υποψήφιοι του 10% πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση στα αρμόδια υπουργεία και να συμμετάσχουν εκ νέου στις προκαταρκτικές εξετάσεις που θα γίνουν την άνοιξη του 2026.

Για τα ΤΕΦΑΑ, η κατάταξη γίνεται με βάση την παλαιότερη βαθμολογία στις πρακτικές δοκιμασίες. Όσοι δεν είχαν συμμετάσχει σε αυτές στο παρελθόν, υποχρεούνται να δώσουν εκ νέου πλήρεις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στα πέντε Μουσικά Τμήματα δεν υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής μέσω του 10%, καθώς απαιτείται πάντα νέα εξέταση ειδικών μαθημάτων.

Περιορισμοί και εξαιρέσεις

Αποκλείονται από τη διαδικασία του 10% όσοι είχαν συμμετάσχει στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις παρελθόντων ετών.

Αντίθετα, όσοι δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις του 2026 αλλά τελικά δεν προσέλθουν σε κανένα μάθημα, διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τη βαθμολογία τους από το 2024 ή 2025 για το 10%, εφόσον ανήκουν σε αυτές τις χρονιές.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η δήλωση στο Μηχανογραφικό σχολών ή τμημάτων στα οποία ο υποψήφιος είναι ήδη εγγεγραμμένος φοιτητής.

