Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών σήμερα στη Νίκαια Λάρισας
Αγρότες και κτηνοτρόφοι συντονίζουν τις επόμενες κινητοποιήσεις
Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι σε ολόκληρη τη χώρα ενόψει της Πανελλαδικής Σύσκεψης που διοργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας Λάρισας.
Κεντρικό θέμα της συνάντησης θα είναι η πρόταση για τη δημιουργία ενιαίου θεσσαλικού μπλόκου στην Εθνική Οδό Λάρισας τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου, ως απάντηση στα συνεχιζόμενα προβλήματα του κλάδου.
Πάτρα: Δυνατό μήνυμα από τους αγρότες που δεν καταλαβαίνουν από τη καταρρακτώδη βροχή! ΦΩΤΟ
Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να γίνει στις δραματικές επιπτώσεις που εξακολουθεί να υφίσταται η κτηνοτροφία από την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεση ενίσχυση και ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ζημιών που έχουν υποστεί.
Παράλληλα, θετική εξέλιξη αποτελεί η πρόσφατη έγκριση του Action Plan για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ανοίγει τον δρόμο για την απρόσκοπτη καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων σύμφωνα με το προαναγγελθέν χρονοδιάγραμμα.
