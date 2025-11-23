Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών σήμερα στη Νίκαια Λάρισας

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι σε ολόκληρη τη χώρα ενόψει της Πανελλαδικής Σύσκεψης που διοργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας Λάρισας.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης θα είναι η πρόταση για τη δημιουργία ενιαίου θεσσαλικού μπλόκου στην Εθνική Οδό Λάρισας τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου, ως απάντηση στα συνεχιζόμενα προβλήματα του κλάδου.

Πάτρα: Δυνατό μήνυμα από τους αγρότες που δεν καταλαβαίνουν από τη καταρρακτώδη βροχή! ΦΩΤΟ

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να γίνει στις δραματικές επιπτώσεις που εξακολουθεί να υφίσταται η κτηνοτροφία από την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεση ενίσχυση και ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ζημιών που έχουν υποστεί.

Παράλληλα, θετική εξέλιξη αποτελεί η πρόσφατη έγκριση του Action Plan για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ανοίγει τον δρόμο για την απρόσκοπτη καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων σύμφωνα με το προαναγγελθέν χρονοδιάγραμμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



