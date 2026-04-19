Πανελλήνιο Εφήβων: Η ώρα της κορύφωσης – το remake του τελικού

Ο Προμηθέας θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό στον μεγάλο τελικό του Πανελληνίου πρωταθλήματος μπάσκετ στην κατηγορία των Εφήβων.

19 Απρ. 2026 14:55
Pelop News

Η μεγάλη ώρα έφτασε στο 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων, με την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης να αναδεικνύει την πρωταθλήτρια ομάδα για το 2026.

Στις 15:30 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός, με τον Ολυμπιακός και τον Προμηθέα να διεκδικούν τον τίτλο.

Η διαδρομή προς την τετράδα

Οι τέσσερις ομάδες που έφτασαν μέχρι το φινάλε της διοργάνωσης ακολούθησαν διαφορετικές πορείες, επιβεβαιώνοντας όμως όλες την αγωνιστική τους ποιότητα.

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά και κατάφερε να διατηρήσει αήττητη πορεία μέχρι τον τελικό, δείχνοντας συνέπεια και βάθος στο παιχνίδι του. Ο Προμηθέας Πατρών ξεχώρισε με τις μεγάλες του νίκες και την επιθετική του αποτελεσματικότητα, επιβάλλοντας τον ρυθμό του στα περισσότερα παιχνίδια.

Η ΑΕΚ έφτασε μέχρι τα ημιτελικά μέσα από σκληρά και κλειστά παιχνίδια, στα οποία κατάφερε να βρει λύσεις στα κρίσιμα σημεία. Η ΔΕΚΑ αποτέλεσε μια από τις πιο ανταγωνιστικές ομάδες της διοργάνωσης, δείχνοντας χαρακτήρα και ικανότητα να επιστρέφει σε δύσκολες καταστάσεις.

Δύο φιναλίστ με κοινή πορεία πρωταγωνισμού

Ο τελικός φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες που έχουν αποδείξει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ότι ανήκουν στο υψηλότερο επίπεδο της ηλικιακής κατηγορίας.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό μέσα από μια απαιτητική αναμέτρηση απέναντι στη ΔΕΚΑ, όπου χρειάστηκε να διαχειριστεί την πίεση και να βρει λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως μέσα από την άμυνα και το ριμπάουντ.Ο Προμηθέας Πατρών, από την πλευρά του, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον ημιτελικό απέναντι στην ΑΕΚ, με υψηλή ευστοχία από την περιφέρεια και απόλυτο έλεγχο του ρυθμού από τα πρώτα λεπτά.

Rising Stars: η συνέχεια μιας δυνατής «μονομαχίας»

Η αναμέτρηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και στον τελικό του Rising Stars, όπου ο Προμηθέας Πατρών κατέκτησε το τρόπαιο.

Η νέα τους συνάντηση σε τελικό επίπεδο δίνει χαρακτήρα «συνέχειας» στη φετινή τους αντιπαράθεση, με τον Ολυμπιακό να επιδιώκει να αλλάξει τα δεδομένα και τον Προμηθέα να θέλει να επιβεβαιώσει την αγωνιστική του ανωτερότητα.

