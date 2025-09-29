Πανεπιστημιακός γιατρός «έφαγε» 30 μήνες, με 3ετή αναστολή, επειδή εισέπραξε «φακελάκια»

Κρίθηκε ένοχος για δωροληψία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, με την αναγνώριση τού ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου

Πανεπιστημιακός γιατρός «έφαγε» 30 μήνες, με 3ετή αναστολή, επειδή εισέπραξε «φακελάκια»
29 Σεπ. 2025 20:33
Pelop News

Στη Θεσσαλονίκη Πανεπιστημιακός γιατρός καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο σε φυλάκιση 30 μηνών, με 3ετή αναστολή, επειδή εισέπραξε «φακελάκια» από ασθενείς για χειρουργικές επεμβάσεις αγγειοπλαστικής εντός δημοσίου νοσοκομείου.

Η Διεθνολόγος – Νομικός Χριστίνα Χαλιλοπούλου μιλάει στην «Π»: «Ναι στην αστυνόμευση στους καταυλισμούς»

Κρίθηκε ένοχος για δωροληψία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, με την αναγνώριση τού ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου.

Είχε προηγηθεί άλλη μία καταδίκη εις βάρος του, πάλι για δωροληψία, υπόθεση που δεν έχει όμως τελεσιδικήσει (πρωτόδικα τιμωρήθηκε με φυλάκιση 18 μηνών, με 3ετή αναστολή)

«Ταρίφα» από 100 ως 5.000 ευρώ
Ο κατηγορούμενος γιατρός παραπέμφθηκε σε δίκη ύστερα από καταγγελίες που ερευνήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. και αφορούσαν το διάστημα από το 2018 έως το 2020. Η δικογραφία περιελάμβανε συνολικά 20 περιπτώσεις δωροληψίας, για τις μισές εκ των οποίων κρίθηκε ένοχος, ενώ για τις υπόλοιπες αθωώθηκε τυπικά.

Τα αθέμιτα ωφελήματα που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εισέπραξε κυμαίνονταν – ανάλογα με την περίπτωση- από 100 έως 5.000 ευρώ. Οι χειρουργικές πράξεις φαίνεται να έγιναν είτε κατά παράκαμψη της λίστας αναμονής είτε μέσω εισαγωγής στα επείγοντα περιστατικά ή στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου.

Για τις περιπτώσεις αυτές είχαν παραπεμφθεί σε δίκη και αθωώθηκαν ασθενείς και συγγενείς τους για δωροδοκία υπαλλήλου.

Ο καρδιολόγος απομακρύνθηκε από τα πανεπιστημιακά του καθήκοντα, όταν ξεκίνησε η ποινική έρευνα. Στο δικαστήριο δεν παρέστη και εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του, μέσω των οποίων αρνήθηκε την κατηγορία, δηλώνοντας θύμα σκευωρίας.

Με την ίδια απόφαση του Πλημμελειοδικείου αθωώθηκαν δύο συνάδελφοι του που είχαν καταστεί κατηγορούμενοι στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας- ο πρώτος για συνέργεια σε δωροληψία και ο δεύτερος για αντιποίηση άσκησης δημόσιας υπηρεσίας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:43 Άνδρος: Νεκρός ο ψαροντουφεκάς που αγνοούνταν
20:33 Πανεπιστημιακός γιατρός «έφαγε» 30 μήνες, με 3ετή αναστολή, επειδή εισέπραξε «φακελάκια»
20:25 Νεκρός 40χρονος στην Αντίπαρο που καταπλακώθηκε από σκαπτικό μηχάνημα!
20:15 Έρχεται η Κοβέσι στην Αθήνα! Με ποιους και γιατί θα συναντηθεί
20:08 Κουτσούμπας από την Πάτρα: «Το κράτος δεν θέλει να προστατέψει τους πολίτες» ΦΩΤΟ
20:00 Η Διεθνολόγος – Νομικός Χριστίνα Χαλιλοπούλου μιλάει στην «Π»: «Ναι στην αστυνόμευση στους καταυλισμούς»
19:47 Πολεμικό Ναυτικό: Φρεγάτες Bergamini με φονικές ικανότητες και χαρακτηριστικά για Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο
19:37 Alco: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στο 19% οι αναποφάσιστοι
19:26 Καιρός (30/09/2025): Βροχές και καταιγίδες στο «αντίο» του Σεπτεμβρίου
19:19 Το Επιμελητήριο Αχαΐας δίπλα στους φορείς και τους συλλόγους της Αιγιάλειας
19:11 «Εδώ παίζουμε μαζί!», το δυνατό μήνυμα της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου για τα διαρκείας
19:03 Πάτρα: Γέμισαν την αίθουσα του ΤΕΕ τα μέλη της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας – Το νέο γραφείο πόλης
19:00 Το Μεσολόγγι θα ζήσει μέρες δόξας για τα 200 χρόνια από την Έξοδο
18:51 Παρμενίων 2025: Που και πότε θα ηχήσουν οι σειρήνες συναγερμού της πολιτικής άμυνας
18:33 Μπράβο ΑΕΚ, υποδέχτηκε τον μικρό ήρωα Μιχάηλ Πάνου ΒΙΝΤΕΟ
18:20 «Η συνολική στάση ζωής του, αποτελεί παρακαταθήκη για όλους και όλες»
18:11 Μετά τις φωτιές οι πλημμύρες! Σε Μαριδάκι, Τσούτσουρα και Βιάννο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ΒΙΝΤΕΟ
17:57 Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης ΒΙΝΤΕΟ
17:50 Κίνα: Θανατική ποινή σε μέλη μαφιόζικης οικογένειας στη Μιανμάρ
17:41 Ο Νίκος Παππάς από γνωστό εστιατόριο του Κολωνακίου βρέθηκε σε Αστυνομικό Τμήμα!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ