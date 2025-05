Πανεπιστήμιο Πατρών: 1ο Διεθνές Συνέδριο για τον ρόλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (Κέντρο Δικαιωμάτων του Παιδιού) σε συνεργασία με τη UNICEF διοργανώνουν στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 6 και 7 Ιουνίου 2025, το 1o Διεθνές Συνέδριο για τον ρόλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού (The Role of Academia in Promoting Child Rights). Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν συνολικά 142 εισηγητές-τριες από 17 χώρες με 75 εισηγήσεις.

Η τελετή έναρξης του Συνεδρίου θα γίνει την Παρασκευή 6 Ιουνίου (10.00 π.μ.). Η παρακολούθηση όλων των συνεδριών είναι δωρεάν για όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής και εκπαιδευτικής κοινότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://childrights.events.net.gr/

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News