Πανεπιστήμιο Πατρών: Έρχονται 13 κορυφαία ΑΕΙ της Αμερικής

Τους εκπροσώπους 13 κορυφαίων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων των ΗΠΑ υποδέχεται αύριο το Πανεπιστήμιο Πατρών με στόχο να συνάψουν συνεργασίες. Η υποδοχή των ξένων επισκεπτών θα γίνει στις 12.00 το μεσημέρι στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου. Στην αίθουσα θα παρευρίσκονται όλο το πρυτανικό συμβούλιο, οι κοσμήτορες και πρόεδροι των σχολών και άλλα στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, Χρήστος Μπούρας, και ο αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Διονύσιος Μαντζαβίνος, θα παρουσιάσουν το Πανεπιστήμιο Πατρών και θα ακολουθήσει διάλογος με τους φιλοξενούμενους. Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των 13 πανεπιστημίων θα ξεναγηθούν στα βασικά εργαστήρια και τις δομές του πανεπιστημίου μας.

Τα αμερικανικά πανεπιστήμια που θα μας επισκεφθούν

California Polytechnic State University

Columbia University

Harvard University

Indiana University

Michigan State University

University of Alabama

University of California, Berkeley

University of Cincinnati

University of Delaware

University of Illinois at Urbana Champaign

University of South Alabama

Widener University

York College of Pennsylvania

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ο κ. Μαντζαβίνος εκπροσώπησε το Πανεπιστήμιο Πατρών στη χθεσινή εναρκτήρια εκδήλωση της συνόδου «Φάρος 2022: Ελληνοαμερικανική Συνεργασία στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης» (Pharos Summit 2022: Greek-US Collaboration in Higher Education), που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη. «Για να δώσουμε το καλύτερο στα παιδιά μας, πρέπει να συνεργαστούμε με τους καλύτερους», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους από όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και από 30 κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ, καθώς και εκπροσώπους των κυβερνήσεων των δύο κρατών. Προέτρεψε τα πανεπιστήμια να συνάψουν νέες συνεργασίες και να εμβαθύνουν τις υφιστάμενες, και επεσήμανε, χαρακτηριστικά, ότι «το πιο πολύτιμο κεφάλαιο της χώρας είναι οι άνθρωποί της και ιδιαίτερα η νέα γενιά».

Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως σημείωσε: «Είναι η αρχή αυτού που βλέπουμε ως ένα σημαντικό ταξίδι που θα σφυρηλατήσει ακόμα ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών πανεπιστημίων. Δεσμοί που θα ωφελήσουν τις ακαδημαϊκές κοινότητες και των δύο χωρών μας», επεσήμανε.

Στο πλαίσιο της Συνόδου έγιναν και οι πρώτες ανακοινώσεις, που έδωσαν το στίγμα του τι καρπούς αναμένεται να αποδώσει η επίσκεψη των εκπροσώπων των αμερικανικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμφωνία του Πανεπιστημίου Yale με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνων, στο πλαίσιο της οποίας αναφέρθηκε ότι οι Ελληνες φοιτητές που θα συμμετέχουν στο κοινό πρόγραμμα θα απαλλαγούν από την καταβολή διδάκτρων. Στο πλαίσιο της νέας αυτής συνεργασίας, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του ΕΚΠΑ θα μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα διάρκειας ενός εξαμήνου ή ενός έτους στις θετικές επιστήμες και τις πολυτεχνικές, ιατρικές και περιβαλλοντολογικές σχολές του Yale, τα οποία θα προσμετρώνται στην απόκτηση του πτυχίου τους. Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί πρότυπο για τη δημιουργία νέων συνεργασιών που θα επιφέρουν απτά οφέλη στους φοιτητές της χώρας μας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες και ευκαιρίες. Επίσης, η εν λόγω συνεργασία θα προωθήσει την προσέλκυση αριστούχων φοιτητών από το Yale, συνδράμοντας στην ενδυνάμωση της χώρας ως παγκόσμιου πόλου εκπαίδευσης.

Με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Υγείας του ΕΚΠΑ θα συν-διδάσκουν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Yale.

Ανακοινώθηκε η ίδρυση Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης στην Αθήνα από τον πρόεδρο του πανεπιστημίου, Λι Μπόλιντζερ (Lee Bollinger). Σύμφωνα με πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το κέντρο θα έχει ερευνητικό χαρακτήρα και θα προωθεί ερευνητικές συνεργασίες στα ακαδημαϊκά πεδία της Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος, της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, της Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Αρχαιολογίας, των Τεχνών και του Πολιτισμού. Σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας, έχει προγραμματιστεί το επόμενο βήμα, που δεν είναι άλλο από την προσέγγιση βρετανικών πανεπιστημίων για τη διερεύνηση συνεργασιών με τα ελληνικά.