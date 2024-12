Πανεπιστήμιο Πατρών: Ο απολογισμός του «Welcome to UP 2024»

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε και φέτος η τρίτη κατά σειρά διοργάνωση του Welcome to UP 2024, του φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών που αύξησε το εύρος των εκδηλώσεών του, εδραίωσε την χωροταξική επέκτασή του σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο, πέραν της Πάτρας και κατέθεσε νέες προτάσεις καταγράφοντας θεαματική συμμετοχή σε όλες του τις εκδηλώσεις.

Το Welcome to UP 2024, πέρασε στην ιστορία δίνοντας τη σκυτάλη στο Welcome to UP 2025, το οποίο προγραμματίζεται ήδη για τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου 2025, προτείνοντας νέους τρόπους δράσεων, με στόχο να αφήσει ακόμη πιο ισχυρό αποτύπωμα. Το φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών Welcome to UP 2024, διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Μεσολογγίου, Αγρινίου και του Ιδρύματος Τοπάλη, καθώς και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού, και την επιμέλεια της Επιτροπής Υλοποίησης Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών με την πόλη – περιφέρεια.

Το φεστιβάλ στήριξαν 42 Χορηγοί και 15 Χορηγοί Επικοινωνίας, ενώ συμμετείχαν 44 φοιτητικές ομάδες, δομές, τμήματα και σύλλογοι. Για τις ανάγκες διεκπεραίωσής του συνεργάστηκαν 34 προμηθευτές και 150 άτομα προσωπικό, πλέον του προσωπικού του Πανεπιστημίου, ενώ υποστηρίχθηκε από 40 εθελοντές της εθελοντικής ομάδας “Έθεξις” του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το μεσημέρι της Παρασκευής στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών, έγινε ο απολογισμός της διοργάνωσης «Welcome to UP 2024» και δόθηκαν στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία του Φεστιβάλ.

Χρήστος Μπούρας: Η διοργάνωση του 2024 χάρη στους χορηγούς, μας άφησε υπόλοιπο άνω των 40 χιλιάδων ευρώ για τον επόμενο χρόνο

“Η φετινή διοργάνωση είχε εμπλουτίσει το πρόγραμμά της με περισσότερες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στους χορηγούς γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει το πνεύμα της χορηγίας, τους επώνυμους που είναι σταθερά δίπλα μας

όπως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Αχαΐας, τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, η παρουσία του οποίου φέτος ήταν πάρα πολύ σημαντική και αυτό οδήγησε σε ένα πρωτόγνωρο γεγονός για την διοργάνωση εκδηλώσεων. Να υπάρχει ένα σημαντικό χρηματικό υπόλοιπο για την επόμενη χρονιά, το οποίο ξεπερνά τις 40 χιλιάδες ευρώ σε έναν προϋπολογισμό περίπου 240 χιλιάδων ευρώ.

Οι εκδηλώσεις που έγιναν στο κέντρο της Πάτρας θύμισαν… προεκλογικές συγκεντρώσεις του παρελθόντος. Αυτό κάτι μας λέει. Η στήριξη και τα εκπτωτικά πακέτα από τον ΣΚΕΑΝΑ και τον Εμπορικό Σύλλογο δείχνουν ότι υπάρχει οικονομικό αποτύπωμα στην πόλη, το οποίο

σε βάθος χρόνου γίνεται μεγαλύτερο. Το πιο σημαντικό είναι ότι ενώθηκαν δυνάμεις κι αγκαλιάσαμε 5.000 νέους φοιτητές, και όχι μόνο, καθώς το φεστιβάλ δεν απευθύνεται μόνο στους φοιτητές.

Πιστεύω ότι του χρόνου θα είναι ακόμη καλύτερο. Το επόμενο Φεστιβάλ θα διοργανωθεί από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου. Μάλιστα μετά το Πάσχα θα αρχίσουμε να οργανώνουμε και να ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμα για το Welcome to UP 2025. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα αλλά η διαδρομή έχει ξεκινήσει ” σημείωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας.

Τάκης Παπαδόπουλος: Είναι μια γιορτή που ενώνει όλη την Περιφέρεια

“Ευχαριστούμε το Πανεπιστήμιο Πατρών που εμπιστεύεται την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να είναι σύμμαχος και αρωγός σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση. Δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε παρόντες. Πιστεύω σε αυτόν τον θεσμό και μακάρι όταν ήμουν κι εγώ φοιτητής στην Αθήνα να γινόταν το 1/10 από αυτά που κάνει το Πανεπιστήμιο Πατρών για τους φοιτητές του. Φέτος έγιναν πολλές και πολύ ποιοτικές εκδηλώσεις. Έχω την εντύπωση ότι ξεπεράσαμε όλοι τον εαυτό μας. Θέλω όμως να σταθώ στο ουσιαστικό αποτύπωμα αυτής της γιορτής στην Περιφέρειά μας αφού πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε όλες τις πόλεις. Είναι μια γιορτή της περιφέρειας, των νομών και των πόλεων και θα έπρεπε να μας ενώνει όλους μαζί γιατί αφορά τη νεολαία, το πανεπιστήμιό μας που αποτελεί τον πνεύμονα ζωής και δημιουργίας, ανάπτυξης για την περιοχή μας με τα υψηλά εκπαιδευτικά στάνταρ που διαθέτει.

Θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες, δεν μπορούμε να απέχουμε από τέτοιες δράσεις που αφορούν τους νέους, την ανάπτυξη και το μέλλον του τόπου μας. Η αφορμή είναι οι πρωτοεισαχθέντες στο πανεπιστήμιο, αλλά στις εκδηλώσεις συμμετέχει όλη η Πάτρα κι αυτό είναι σημαντικό. Ήταν ένα πάρα πολύ καλά οργανωμένο φεστιβάλ δεδομένης και της δυσκολίας που έχει να κάνει με το πλήθος των εκδηλώσεων και την έκταση των ημερών. Θα είμαστε εδώ για όσο μας χρειάζεστε και ελπίζω για πολλά χρόνια ακόμη” υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας Τάκης Παπαδόπουλος.

Λένα Αλμπάνη: Οι φοιτητές γνώρισαν την πόλη και η πόλη το πανεπιστήμιο

“Το φετινό Φεστιβάλ είχε απίστευτη συμμετοχή από όλη την πόλη όχι μόνο από φοιτητές κι αυτό γιατί ήταν πολλοί και οι φορείς της πόλης που συμμετείχαν στα περίπτερα της πανεπιστημιούπολης. Έτσι και οι φοιτητές γνώρισαν την πόλη, αλλά και η πόλη γνώρισε αντίστοιχα τις δράσεις του πανεπιστημίου και τις ομάδες του. Η διοργάνωση είχε αναμφισβήτητα μεγάλο αντίκτυπο στην πόλη” σημείωσε η Αντιπρύτανης Λένα Αλμπάνη.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου έγινε αναφορά και στις δράσεις εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών από τον αρμόδιο αντιπρύτανη Διονύση Μαντζαβίνο.

Διονύσης Μαντζαβίνος: Τα project του Πανεπιστημίου Πατρών στην Αλεξάνδρεια, την Κίνα και της Αρχαίας Ολυμπίας

“Το πανεπιστήμιο Πατρών διαχειρίζεται ένα project που προχωρά αργά, αλλά σταθερά και αφορά στην ίδρυση τμήματος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου για το οποίο υπάρχει ήδη προέγκριση. Παράλληλα υλοποιείται για 2η χρονιά πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του

Τμήματος Χημικών Μηχανικών στο πανεπιστήμιο Liaoning University of Technology της Κίνας στο οποίο συμμετέχουν 250 Κινέζοι φοιτητές. Το εν λόγω πρόγραμμα αποφέρει στο πανεπιστήμιο Πατρών μέρος των διδάκτρων που πληρώνουν οι κινέζοι φοιτητές.

Ετοιμάζεται επίσης ένα ακόμη μοντέλο σπουδών για την πολυτεχνική σχολή σε συνεργασία με το Fujian University of Technology.

Επίσης είναι υπό εξέταση από τον αντίστοιχο Κινεζικό φορέα η αίτηση ίδρυσης του ινστιτούτου «Κομφούκιος» στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Θα είναι το πέμπτο αντίστοιχο ινστιτούτο με τη συμμετοχή Ελληνικού Πανεπιστημίου.

Τέλος, εξελίσσεται το πρόγραμμα για την ίδρυση της 8ης σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με δυο τμήματα σχετικά με την αθλητική διοίκηση και τα ολυμπιακά αθλήματα με έδρα την Αρχαία Ολυμπία, στο οποίο υπάρχει συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία”

ανέφερε ο Αντιπρύτανης Στρατηγικής Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας Διονύσης Μαντζαβίνος.

