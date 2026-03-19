Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Στη σύλληψη 31χρονης για διακίνηση κάνναβης «σοκολάτα» προχώρησε η ΕΛΑΣ

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται 31χρονη, η οποία κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Στην κατοχή της εντοπίστηκε σημαντική ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, γνωστής ως «σοκολάτα», έπειτα από στοχευμένη αστυνομική έρευνα.

19 Μαρ. 2026 14:18
Pelop News

Συνελήφθη 31χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται ότι είχε αναπτύξει δράση στη διακίνηση κατεργασμένης κάνναβης, γνωστής ως «σοκολάτα», εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.

Η σύλληψή της έγινε το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου στην Αθήνα, στο πλαίσιο επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από πληροφορίες και έρευνα που τη συνέδεαν με υπόθεση κατοχής και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της, με τη συνδρομή ειδικών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 455 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, είχε προηγηθεί αξιολόγηση στοιχείων και συστηματική αστυνομική δουλειά, που περιλάμβανε εξακριβώσεις, διασταυρώσεις και διαδικασία profiling, μέσα από τις οποίες φέρεται να επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή της 31χρονης στην υπόθεση.

Οι Αρχές αναφέρουν ακόμη ότι η συλληφθείσα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, αλλά και για άλλες υποθέσεις.

Μετά τη σύλληψή της, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, όπου και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

