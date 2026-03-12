Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια – Δύο τραυματίες, νεκρός ο δράστης

Συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑ και ειδικότερα στη Βιρτζίνια, έπειτα από επεισόδιο πυροβολισμών στο Old Dominion University, στο Νόρφολκ, το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα επιβεβαιωμένες πληροφορίες, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης είναι νεκρός.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 10:49 π.μ. τοπική ώρα στο Constant Hall, το κτίριο που στεγάζει τη σχολή επιχειρήσεων του πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο εξέδωσε επείγουσα ειδοποίηση για «ενεργή απειλή», καλώντας όσους βρίσκονταν στην περιοχή να ακολουθήσουν το πρωτόκολλο «run-hide-fight» και να απομακρυνθούν από το σημείο.

🚨BREAKING UPDATE Active shooter reported at Old Dominion University in Norfolk, Virginia. The shooter has reportedly been neutralized, but details on potential victims are still unclear. pic.twitter.com/q8Qpp90hJ2 — SANTINO (@TheRealSantino) March 12, 2026

Λίγο αργότερα, οι πανεπιστημιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ένοπλος είχε «εξουδετερωθεί» και ότι δεν υπήρχε πλέον ενεργή απειλή για την πανεπιστημιούπολη. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί επίσημα περισσότερα στοιχεία για την κατάστασή τους από το πανεπιστήμιο.

Το Reuters, επικαλούμενο ανακοίνωση του πανεπιστημίου, μετέδωσε ότι ο δράστης σκοτώθηκε αφού άνοιξε πυρ μέσα στο Constant Hall. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί δημόσια πώς ακριβώς πέθανε, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημα στοιχεία για την ταυτότητά του ή για το αν συνδεόταν με το ίδρυμα.

Μετά το περιστατικό, το Old Dominion University ανακοίνωσε την αναστολή μαθημάτων και λειτουργιών στην κύρια πανεπιστημιούπολη για το υπόλοιπο της ημέρας. Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ συμμετείχαν και ομοσπονδιακοί πράκτορες της ATF στην έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης.

🚨 JUST IN: There has just been a SHOOTING at Old Dominion University in Virginia, massive police presence now The gunman is dead after injuring 2 people. Pray for their recovery 🙏🏻 Good riddance to that monster. pic.twitter.com/mgCle3Ss0e — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 12, 2026

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και οι αρχές αναμένεται να δώσουν νεότερες πληροφορίες για τα θύματα, τον δράστη και τα πιθανά κίνητρα των πυροβολισμών. Προς το παρόν, αυτό που έχει επιβεβαιωθεί είναι ότι το περιστατικό προκάλεσε δύο τραυματισμούς και οδήγησε στον θάνατο του ενόπλου, προκαλώντας νέο σοκ στην αμερικανική πανεπιστημιακή κοινότητα.

