Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια – Δύο τραυματίες, νεκρός ο δράστης

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης στο Old Dominion University στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους.

12 Μαρ. 2026 18:47
Pelop News

Συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑ και ειδικότερα στη Βιρτζίνια, έπειτα από επεισόδιο πυροβολισμών στο Old Dominion University, στο Νόρφολκ, το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα επιβεβαιωμένες πληροφορίες, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης είναι νεκρός.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 10:49 π.μ. τοπική ώρα στο Constant Hall, το κτίριο που στεγάζει τη σχολή επιχειρήσεων του πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο εξέδωσε επείγουσα ειδοποίηση για «ενεργή απειλή», καλώντας όσους βρίσκονταν στην περιοχή να ακολουθήσουν το πρωτόκολλο «run-hide-fight» και να απομακρυνθούν από το σημείο.

Λίγο αργότερα, οι πανεπιστημιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ένοπλος είχε «εξουδετερωθεί» και ότι δεν υπήρχε πλέον ενεργή απειλή για την πανεπιστημιούπολη. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί επίσημα περισσότερα στοιχεία για την κατάστασή τους από το πανεπιστήμιο.

Το Reuters, επικαλούμενο ανακοίνωση του πανεπιστημίου, μετέδωσε ότι ο δράστης σκοτώθηκε αφού άνοιξε πυρ μέσα στο Constant Hall. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί δημόσια πώς ακριβώς πέθανε, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημα στοιχεία για την ταυτότητά του ή για το αν συνδεόταν με το ίδρυμα.

Μετά το περιστατικό, το Old Dominion University ανακοίνωσε την αναστολή μαθημάτων και λειτουργιών στην κύρια πανεπιστημιούπολη για το υπόλοιπο της ημέρας. Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ συμμετείχαν και ομοσπονδιακοί πράκτορες της ATF στην έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και οι αρχές αναμένεται να δώσουν νεότερες πληροφορίες για τα θύματα, τον δράστη και τα πιθανά κίνητρα των πυροβολισμών. Προς το παρόν, αυτό που έχει επιβεβαιωθεί είναι ότι το περιστατικό προκάλεσε δύο τραυματισμούς και οδήγησε στον θάνατο του ενόπλου, προκαλώντας νέο σοκ στην αμερικανική πανεπιστημιακή κοινότητα.

