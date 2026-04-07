Πανηγυρική πρόκριση για τους έφηβους του ΝΟΠ

Πανηγυρική πρόκριση για τους έφηβους της ομάδας πόλο του ΝΟΠ ο οποίος έκανε το «3 στα 3» και πήρε την 1η θέση στον όμιλο του και παράλληλα το «εισιτήριο» για την επομένη φάση του Πανελλήνιου πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης φάσης είναι τα εξής:

ΝΟΠ- ΝΕΠ: 17-12

ΝΟΠ- Άργης Καλαμάτας: 22-6

ΝΟΠ- Ναύπλιο: 13-8

Προπονητής της ομάδας είναι ο Βασίλης Κουνδουράκης με υπεύθυνο έφορο τον Αλέξανδρο Χριστοδουλόπουλο και αρκετοί από αυτούς είναι στην ηλικία Παίδων οι οποίοι δείχνουν ότι βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο.

Το ρόστερ της ομάδας αποτελείται από τους εξής:

Αναστασίου Γιώργος

Ανδρεόπουλος Γιάννης

Αθανασόπουλος Σπύρος

Γαλάνης Ανδρέας

Ζαφείρης Ηλίας

Καγκελάρης Σπύρος

Κανελόπουλος Ραφαήλ

Κυριακόπουλος Χαρίτωνας

Λαμπάτος Άγγελος

Μολώνης Δημήτρης

Νταφογιάννης Παντελής

Παππούλιας Γιώργος

Σκεπαρνιάς Οδυσσέας

Σοφιανόπουλος Θεμιστοκλής

Τουντόπουλος Διονύσης

Τουντόπουλος Παναγιώτης

Χριστοδουλόπουλος Δημήτρης

