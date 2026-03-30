Πανηγυρική πρόκριση για τους Παίδες του ΝΟΠ
Πανηγυρική πρόκριση για την ομάδα πόλο Παίδων του ΝΟΠ η οποία έκανε το 3Χ3 στους αγώνες της Β΄ Φάσης του Πανελλήνιου και πήρε την 1η θέση του ομίλου και μαζί την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Η Πατρινή ομάδα που την κατέβασε ο τεχνικός Βασίλης Κουνδουράκης νίκησε με 20-15 τη ΝΕΠ στο τοπικό «εμφύλιο», με 22-7 τον Νηρέα Γέρακα και με 27-7 τον ΝΟ Ναυπλίου.
