Πανηγυρική πρόκριση για τους Παίδες του ΝΟΠ

30 Μαρ. 2026 16:07
Pelop News

Πανηγυρική πρόκριση για την ομάδα πόλο Παίδων του ΝΟΠ η οποία έκανε το 3Χ3 στους αγώνες της Β΄ Φάσης του Πανελλήνιου και πήρε την 1η θέση του ομίλου και μαζί την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η Πατρινή ομάδα  που την κατέβασε ο τεχνικός Βασίλης Κουνδουράκης νίκησε με 20-15 τη ΝΕΠ στο τοπικό «εμφύλιο», με 22-7 τον Νηρέα Γέρακα και με 27-7 τον ΝΟ Ναυπλίου.

Η ομάδα του ΝΟΠ αποτελείται από τους παρακάτω αθλητές:
Αθανασόπουλος Σπύρος
Αναστασίου Γιώργος
Ανδρεόπουλος Γιάννης
Γαλάνης Ανδρέας
Ζαφείρης Ηλίας
Καγκελάρης Σπύρος
Κυριακόπουλος Χαρίτων
Μολώνης Δημήτρης
Νταφογιάννης Παντελής
Νικολόπουλος Δημήτρης
Παπούλιας Γιώργος
Ράμμος Ιάσωνας
Παρασκευόπουλος Νεοκλής
Σκεπαρνιάς Οδυσσέας
Σχωρτσανίτης Κωνσταντίνος
Σοφιανόπουλος Θεμιστοκλής
Τουντόπουλος Διονύσης
Τσιόλιας Κωνσταντίνος
Χριστόπουλος Κωνσταντίνος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 Η Αχαΐα ανακύκλωσε μόλις 4,14% των απορριμμάτων της το 2024
16:55 Αλμα ζωής: Και φέτος διοργανώνει πασχαλινή δωροεκθεση
16:49 Α2 Εθνική: Εκτός play-offs ΑΟ Αιγιαλέων και Ολυμπιάδα, φινάλε της σεζόν
16:39 Σκέψεις για νέα μέτρα από το οικονομικό επιτελείο
16:31 Δείτε ποιοι σφυρίζουν τις μάχες της Παναχαϊκής κα της Θύελλας που θα γίνουν την Τέταρτη
16:22 Ανατροπή στην υπόθεση Παναγόπουλου, δείτε τι συνέβη
16:14 Η Νορβηγία μειώνει τον φόρο στη βενζίνη
16:07 Πανηγυρική πρόκριση για τους Παίδες του ΝΟΠ
16:00 Το ελληνικό και παγκόσμιο 1821
15:58 Δημήτρης Κίκλης: «Ο Αττίκ κουβαλά έναν ρομαντισμό και μια ευαισθησία που σήμερα μας λείπουν»
15:53 Ο Σίσι ζήτησε από τον Τραμπ να σταματήσει τον πόλεμο, τι είπε για το πετρέλαιο
15:46 Patras Half Marathon: Το «ποτάμι» έστειλε ξανά μήνυμα ΦΩΤΟ
15:38 Βόλος: Τραγωδία με τρία παιδιά να χάνουν τους δυο γονείς σε λίγες ώρες
15:30 Δείτε για ποιο λόγο αναμένεται να έρθει στην Πάτρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
15:23 Αντωνόπουλος: «Ο 4ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας ήταν αγώνας γιορτή για την πόλη»
15:16 Το φεστιβάλ Αρχαίας Ηλίδας βραβεύτηκε «Best City Awards 2026»
15:09 Απόλλων: Συγκίνηση και αναμνήσεις στην τελετή ονοματοδοσίας του Σπ. Γαλάνη
15:01 Τραγωδία στη Χερσόνησο: 93χρονος βρέθηκε νεκρός σε λιμνοδεξαμενή στο Μοχό
15:00 Νέες αποκαλύψεις για την «Ομοσπονδία» κουλοχέρηδων: Μαύρος τζόγος με εκατομμύρια
14:58 Δήμος Ήλιδας: Δωρεάν έλεγχος για ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής – Τρία ύποπτα ευρήματα σε 50 πολίτες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
