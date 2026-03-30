Πανηγυρική πρόκριση για τους Παίδες του ΝΟΠ

Πανηγυρική πρόκριση για την ομάδα πόλο Παίδων του ΝΟΠ η οποία έκανε το 3Χ3 στους αγώνες της Β΄ Φάσης του Πανελλήνιου και πήρε την 1η θέση του ομίλου και μαζί την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η Πατρινή ομάδα που την κατέβασε ο τεχνικός Βασίλης Κουνδουράκης νίκησε με 20-15 τη ΝΕΠ στο τοπικό «εμφύλιο», με 22-7 τον Νηρέα Γέρακα και με 27-7 τον ΝΟ Ναυπλίου.

Η ομάδα του ΝΟΠ αποτελείται από τους παρακάτω αθλητές:

Αθανασόπουλος Σπύρος Αναστασίου Γιώργος Ανδρεόπουλος Γιάννης Γαλάνης Ανδρέας Ζαφείρης Ηλίας Καγκελάρης Σπύρος Κυριακόπουλος Χαρίτων Μολώνης Δημήτρης Νταφογιάννης Παντελής Νικολόπουλος Δημήτρης Παπούλιας Γιώργος Ράμμος Ιάσωνας Παρασκευόπουλος Νεοκλής Σκεπαρνιάς Οδυσσέας Σχωρτσανίτης Κωνσταντίνος Σοφιανόπουλος Θεμιστοκλής Τουντόπουλος Διονύσης Τσιόλιας Κωνσταντίνος Χριστόπουλος Κωνσταντίνος

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



