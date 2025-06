Πανικός στο Bellagio: Πυροβολισμοί, ουρλιαχτά και εκκένωση στο διάσημο ξενοδοχείο του Λας Βέγκας ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές απόλυτου πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) στο ξενοδοχείο και καζίνο Bellagio, στην καρδιά του Λας Βέγκας, όταν πυροβολισμοί αναστάτωσαν τους πελάτες και το προσωπικό του πολυτελούς συγκροτήματος.

Σύμφωνα με τη βρετανική Sun, τουλάχιστον ένας άνθρωπος φέρεται να έχει χάσει τη ζωή του, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην άμεση εκκένωση του ξενοδοχείου, καθώς οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για ένοπλη επίθεση.

Σε βίντεο που καταγράφηκε από περαστικό και κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, διακρίνεται ένας άνδρας να τραβάει πιστόλι και να ανοίγει πυρ, ενώ δίπλα του μια γυναίκα ουρλιάζει πανικόβλητη. Οι παριστάμενοι πέφτουν στο έδαφος για να προστατευτούν, την ώρα που η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει με τρόμο: «Με δουλεύεις;», μέσα σε χάος και στριγκλιές.

‼️BREAKING: Shooting on the Las Vegas Strip in front of the Bellagio caught on live stream‼️ pic.twitter.com/NfPe8j1Utd

— evident. (@ev1dentLEE) June 9, 2025