Πάντα Βρέχει: Το θαύμα της ευρυτανικής φύσης

Η σημερινή μας επιλογή έχει να κάνει με έναν εξαιρετικό προορισμό. Ο λόγος για το φαράγγι Πάντα Βρέχει και όσοι έχουν βρεθεί εκεί, το χαρακτηρίζουν ως ένα από τα εντυπωσιακότερα υδάτινα αξιοθέατα σε όλη την Ελλάδα. Και δεν υπερβάλλουν. Η όλη διαδικασία για να φτάσει κανείς μέχρι εκεί, οι υποχρεωτικοί εποχικοί περιορισμοί, αλλά και το θαύμα της φύσης –που δίνει πράγματι μια εντύπωση συνεχόμενης βροχόπτωσης– εγγυώνται ότι θα ζήσετε μια αληθινά μοναδική εμπειρία.

Αν και συχνά γίνεται λόγος για τους «καταρράκτες Πάντα Βρέχει» η διατύπωση αυτή δεν είναι ακριβής: οι ξεχωριστοί καταρράκτες αποτελούν τμήμα ενός φαραγγιού με περίπου 80 μέτρα μήκος, μέσα στην οργιώδη ορεινή φύση της νότιας Ευρυτανίας. Το οποίο διασχίζεται από τον Κρικελλοπόταμο που ρέει ανάμεσα στα όρη Καλιακούδα και Πλατανάκι.

Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ ευρύτερο τοπίο, όπου συνδυάζεται όμορφα το βουνό με το υδάτινο στοιχείο, επιτρέποντας την ανάδυση ενός ολόκληρου οικοσυστήματος.

Το Πάντα Βρέχει βρίσκεται μεταξύ των χωριών Ροσκά και Στουρνάρα (Δολιανά) και η διαδρομή προς τα εκεί είναι μια μικρή περιπέτεια, οπότε απαιτείται να έχετε οργανώσει προσεκτικά την επίσκεψή σας. Θα χρειαστείτε αυτοκίνητο, με το οποίο θα φτάσετε όμως μόνο ως ένα σημείο της διαδρομής. Από εκεί και πέρα πρέπει να διασχίσετε τα καφεπράσινα νερά του Κρικελλοπόταμου με τα πόδια προκειμένου να φτάσετε στους καταρράκτες, καλύπτοντας μια απόσταση 2,5 χιλιομέτρων.

Η υποχρεωτική ποταμοδιάσχιση εξηγεί βέβαια και γιατί οι καταρράκτες του Πάντα Βρέχει είναι προσβάσιμοι μόνο 4 μήνες τον χρόνο (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο): στο υπόλοιπο έτος ο Κρικελλοπόταμος έχει περισσότερο νερό, οπότε δεν είναι δυνατόν να τον περάσει κανείς πεζοπορώντας. Εξυπακούεται, επίσης, ότι δεν πρέπει να αποτολμήσετε επίσκεψη σε μέρες στις οποίες ο καιρός δεν είναι καλός και ότι θα χρειαστείτε κλειστά παπούτσια ορειβατικού τύπου για τη διάσχιση του ποταμού, αλλά κι έναν αδιάβροχο σάκο όπου θα βάλετε ένα ζευγάρι αθλητικά και τα απαραίτητα.

Πάντως, φτάνοντας στο σημείο όπου βρίσκονται οι περίφημοι καταρράκτες θα εντυπωσιαστείτε από το υδάτινο θαύμα που έχει δημιουργήσει η φύση. Τα κρυστάλλινα νερά έρχονται από τις απόκρημνες νότιες ράχες της Καλιακούδας και πέφτουν από τους βράχους στην πορεία τους προς τον Κρικελλοπόταμο, όπως συμβαίνει ασφαλώς και σε άλλους φυσικά σχηματισμένους καταρράκτες.

