Πάντα Βρέχει: Το θαύμα της ευρυτανικής φύσης

12 Απρ. 2026 12:39
Pelop News

Η σημερινή μας επιλογή έχει να κάνει με έναν εξαιρετικό προορισμό. Ο λόγος για το φαράγγι Πάντα Βρέχει και όσοι έχουν βρεθεί εκεί, το χαρακτηρίζουν ως ένα από τα εντυπωσιακότερα υδάτινα αξιοθέατα σε όλη την Ελλάδα. Και δεν υπερβάλλουν. Η όλη διαδικασία για να φτάσει κανείς μέχρι εκεί, οι υποχρεωτικοί εποχικοί περιορισμοί, αλλά και το θαύμα της φύσης –που δίνει πράγματι μια εντύπωση συνεχόμενης βροχόπτωσης– εγγυώνται ότι θα ζήσετε μια αληθινά μοναδική εμπειρία.
Αν και συχνά γίνεται λόγος για τους «καταρράκτες Πάντα Βρέχει» η διατύπωση αυτή δεν είναι ακριβής: οι ξεχωριστοί καταρράκτες αποτελούν τμήμα ενός φαραγγιού με περίπου 80 μέτρα μήκος, μέσα στην οργιώδη ορεινή φύση της νότιας Ευρυτανίας. Το οποίο διασχίζεται από τον Κρικελλοπόταμο που ρέει ανάμεσα στα όρη Καλιακούδα και Πλατανάκι.
Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ ευρύτερο τοπίο, όπου συνδυάζεται όμορφα το βουνό με το υδάτινο στοιχείο, επιτρέποντας την ανάδυση ενός ολόκληρου οικοσυστήματος.
Το Πάντα Βρέχει βρίσκεται μεταξύ των χωριών Ροσκά και Στουρνάρα (Δολιανά) και η διαδρομή προς τα εκεί είναι μια μικρή περιπέτεια, οπότε απαιτείται να έχετε οργανώσει προσεκτικά την επίσκεψή σας. Θα χρειαστείτε αυτοκίνητο, με το οποίο θα φτάσετε όμως μόνο ως ένα σημείο της διαδρομής. Από εκεί και πέρα πρέπει να διασχίσετε τα καφεπράσινα νερά του Κρικελλοπόταμου με τα πόδια προκειμένου να φτάσετε στους καταρράκτες, καλύπτοντας μια απόσταση 2,5 χιλιομέτρων.
Η υποχρεωτική ποταμοδιάσχιση εξηγεί βέβαια και γιατί οι καταρράκτες του Πάντα Βρέχει είναι προσβάσιμοι μόνο 4 μήνες τον χρόνο (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο): στο υπόλοιπο έτος ο Κρικελλοπόταμος έχει περισσότερο νερό, οπότε δεν είναι δυνατόν να τον περάσει κανείς πεζοπορώντας. Εξυπακούεται, επίσης, ότι δεν πρέπει να αποτολμήσετε επίσκεψη σε μέρες στις οποίες ο καιρός δεν είναι καλός και ότι θα χρειαστείτε κλειστά παπούτσια ορειβατικού τύπου για τη διάσχιση του ποταμού, αλλά κι έναν αδιάβροχο σάκο όπου θα βάλετε ένα ζευγάρι αθλητικά και τα απαραίτητα.
Πάντως, φτάνοντας στο σημείο όπου βρίσκονται οι περίφημοι καταρράκτες θα εντυπωσιαστείτε από το υδάτινο θαύμα που έχει δημιουργήσει η φύση. Τα κρυστάλλινα νερά έρχονται από τις απόκρημνες νότιες ράχες της Καλιακούδας και πέφτουν από τους βράχους στην πορεία τους προς τον Κρικελλοπόταμο, όπως συμβαίνει ασφαλώς και σε άλλους φυσικά σχηματισμένους καταρράκτες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:23 Πότε γιορτάζει φέτος ο Γιώργος και η Γεωργία;
15:07 Αλλεργίες: Τι πρέπει να προσέξουμε στις γιορτές του Πάσχα
14:53 Οικολογικός συναγερμός στην ορεινή Ελλάδα: Δηλητηριασμένα δολώματα αφανίζουν ζώα και σπάνια είδη
14:36 Βρήκαμε τις 10 κορυφαίες παραλίες της Πελοποννήσου
14:22 Νορβηγία: Αδέρφια κατηγορούνται για στήσιμο αγώνων
14:07 ΔΥΠΑ: Λήγει στις 15 Απριλίου η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης
14:00 Τα μέτρα που σκέπτεται η κυβέρνηση για το πακέτο της ΔΕΘ
13:50 Ολυμπιάδα: Με ανάμικτα συναισθήματα η σεζόν
13:39 Δείτε σε ποιο χωριό της Ιταλίας προσφέρει δωρεάν στέγαση και εργασία
13:29 Σενάριο «βόμβα» στέλνει την Ιταλία στο Μουντιάλ ;
13:18 Τα τρία ερωτηματικά μετά το «ναυάγιο» των συζητήσεων ΗΠΑ-Ιράν
13:07 Κορινθία: Ακρωτηριάστηκε 19χρονος από ατύχημα με την «Σαΐτα»
13:00 Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ετοιμάζεται για το Helmos Mountain Festival
12:52 Α2 Εθνική: Η παραμονή τριών ομάδων στους Άνδρες και οι γυναίκες της Παναχαϊκής
12:46 Ρέθυμνο: 11χρονο αγόρι έπεσε σε πηγάδι
12:39 Πάντα Βρέχει: Το θαύμα της ευρυτανικής φύσης
12:29 Χριστόπουλος: “Κέρδος της σεζόν οι εμπειρίες στους μικρούς του Ερμη”
12:19 Τι πρέπει να προσέξεις για να διαλέξεις κλιματιστικό
12:09 Ευκαρπία: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 64χρονου άνδρα, χειροπέδες σε 42χρονο
12:00 Οι επιβάτες θα έχουν το πλοίο της γραμμής Πάτρα-Κεφαλονιά στα πόδια τους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11-12/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ