Παντζάρι: Γιατί οι ειδικοί το βάζουν ξανά στο επίκεντρο της διατροφής

Τα παντζάρια μπορεί να μην είναι η πρώτη επιλογή για όλους, όμως παραμένουν ένα από τα πιο θρεπτικά λαχανικά που υπάρχουν ήδη στην ελληνική κουζίνα. Τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί όλο και πιο συχνά στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας, κυρίως για τη σχέση τους με την αρτηριακή πίεση, την κυκλοφορία του αίματος, την αντοχή και την καλή λειτουργία του πεπτικού.

Τι περιέχει και γιατί ξεχωρίζει

Το παντζάρι περιέχει φυτικές ίνες, φυλλικό οξύ, κάλιο, μαγγάνιο και αντιοξειδωτικές ενώσεις, όπως οι βεταλαΐνες, στις οποίες οφείλει και το χαρακτηριστικό έντονο χρώμα του. Εκείνο όμως που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι τα φυσικά νιτρικά άλατα, τα οποία στον οργανισμό μετατρέπονται σε μονοξείδιο του αζώτου, μια ουσία που βοηθά στη χαλάρωση και διαστολή των αιμοφόρων αγγείων.

Η σχέση με την καρδιά και την πίεση

Αρκετές μελέτες έχουν συνδέσει την κατανάλωση παντζαριού, ιδιαίτερα σε μορφή χυμού, με ήπια αλλά μετρήσιμη μείωση της συστολικής πίεσης. Μια συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Nutrients κατέληξε ότι το παντζάρι και τα ανόργανα νιτρικά σχετίζονται με πτώση της αρτηριακής πίεσης, κυρίως μέσω της οδού νιτρικών-νιτρωδών-μονοξειδίου του αζώτου. Παράλληλα, το British Heart Foundation σημειώνει ότι το παντζάρι μπορεί να ενταχθεί υποστηρικτικά σε μια καρδιοπροστατευτική διατροφή, χωρίς φυσικά να θεωρείται θεραπεία από μόνο του.

Μπορεί να βοηθήσει και στην αντοχή

Το ίδιο βιολογικό μονοπάτι είναι αυτό που συνδέει το παντζάρι και με την άσκηση. Η καλύτερη ροή αίματος και η πιο αποτελεσματική χρήση του οξυγόνου από τους μύες φαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να στηρίξει την αντοχή και να καθυστερήσει την κόπωση. Για αυτό και πολλοί αθλούμενοι επιλέγουν χυμό ή συμπυκνωμένες μορφές παντζαριού πριν από προπονήσεις αντοχής. Κλινικές και επεξηγηματικές αναφορές από οργανισμούς υγείας και ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας περιγράφουν αυτό το πιθανό όφελος, αν και όχι με τον ίδιο βαθμό αποτελεσματικότητας για όλους.

Σύμμαχος και για το έντερο

Το παντζάρι ξεχωρίζει και για την περιεκτικότητά του σε φυτικές ίνες, που βοηθούν στη σωστή λειτουργία του εντέρου και στη γενικότερη υποστήριξη του πεπτικού συστήματος. Ολόκληρο το λαχανικό, και όχι μόνο ο χυμός του, δίνει μεγαλύτερη ποσότητα ινών στη διατροφή, κάτι που θεωρείται σημαντικό για την καθημερινή πεπτική ισορροπία.

Πώς να το βάλεις πιο εύκολα στη διατροφή

Το παντζάρι μπορεί να καταναλωθεί βραστό, ψητό, ωμό σε σαλάτες ή σε χυμό. Σε ωμή μορφή διατηρεί περισσότερα θερμοευαίσθητα συστατικά, ενώ όταν είναι μαγειρεμένο έχει πιο ήπια γεύση και συχνά γίνεται πιο εύπεπτο. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι έχει αξία ως μέρος μιας συνολικά ισορροπημένης διατροφής και όχι ως «μαγικό» τρόφιμο που λύνει μόνο του προβλήματα υγείας.

Με λίγα λόγια, το παντζάρι δεν είναι απλώς ένα ακόμα συνοδευτικό στο τραπέζι. Είναι ένα προσιτό και θρεπτικό λαχανικό, που σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα μπορεί να στηρίξει την καρδιαγγειακή υγεία, την πέψη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την αντοχή στην άσκηση.

