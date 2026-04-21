ΠΑΟΚ: Υπέστη θλάση ο Γιώργος Γιακουμάκης – Πόσο θα λείψει

21 Απρ. 2026 16:24
Δυσάρεστες ήταν οι εξελίξεις που προέκυψαν στον ΠΑΟΚ μετά τη σημερινή (21/4) προπόνηση της ομάδας, ενόψει του Σαββατιάτικου (25/4) τελικού Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ενημέρωσε πως ο Γιώργος Γιακουμάκης υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο, όπερ και σημαίνει πως με αυτόν τον τραυματισμό η σεζόν ουσιαστικά τελειώνει πρόωρα για τον 31χρονο στράικερ.

Από εκεί και πέρα, ακόμη ένας «πονοκέφαλος» για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ακούει στο όνομα Ντέγιαν Λόβρεν, καθώς ο έμπειρος στόπερ υπέστη διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική κόντρα στην ΑΕΚ και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά.

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:

Τα πάντα μένουν στην άκρη. Το Σάββατο (25.04) ο ΠΑΟΚ έχει ραντεβού με την ιστορία και τη δυνατότητα να κατακτήσει ένα ακόμα τρόπαιο. Η ομάδα με απόλυτη συγκέντρωση προετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι.

Τη Δευτέρα (20.04) η ομάδα έκανε αποθεραπεία κι αποκατάσταση στη Νέα Μεσημβρία και το πρωί της Τρίτης (21.04) ξεκίνησε κι επίσημα η προετοιμασία για τον τελικό κόντρα στον ΟΦΗ. Η μέρα περιελάμβανε προθέρμανση, κατοχή, τακτική και παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης υποβλήθηκε σε μαγνητική που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο. Το διάστημα απουσίας του θα εξαρτηθεί από την αντίδραση του οργανισμού στις θεραπείες.

Ο Ντέγιαν Λόβρεν υπέστη διάστρεμα στην δεξιά ποδοκνημική στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Κροάτης ξεκίνησε θεραπείες και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά. Τέλος με θεραπεία συνέχισε κι ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:45 Θρίλερ με την Ελευθερία Γιακουμάκη: Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφος της
18:41 Το Πακιστάν πιέζει για παράταση της εκεχειρίας και περιμένει το «ναι» του Ιράν
18:39 Στην Αθήνα οι μάχες ανόδου για τον Άθλο Πατρών
18:31 Πίεση στη Μέτσολα για φρένο στις μετακινήσεις του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο
18:26 «Ό,τι έκαναν στο παιδί μου, θέλω να τους το κάνουν καθημερινά και να σαπίσουν στη φυλακή», συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς
18:23 Χρηματιστήριο: Οριακό rebound μέσα σε κλίμα νευρικότητας και γεωπολιτικής πίεσης
18:12 Κραν Μοντανά: Νοσοκομεία στην Ελβετία έστειλαν λογαριασμούς-σοκ στους τραυματίες της τραγωδίας
18:08 Η Lidl Ελλάς ενισχύει το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) με 120.000€ μέσω της πασχαλινής της ενέργειας
18:03 Η 13χρονη στο Χαϊδάρι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση
18:00 Πάτρα: Ρίχνονται στη μάχη υπέρ του Τσίπρα – Συνάντηση υποστηρικτών την Τετάρτη
17:59 Νέα τουρκική επίθεση για το Αιγαίο: «Φανταστικά σύνορα» βλέπει η Άγκυρα στους ελληνικούς χάρτες αλιείας
17:49 Τουρκία: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο οικογένειας τουριστών από δηλητηρίαση σε ξενοδοχείο
17:44 Φρίκη στον Αλμυρό Βόλου, 52χρονος βρέθηκε κρεμασμένος στην αποθήκη του σπιτιού του
17:40 Ειδική αγωγή: Τι αλλάζει ο ΕΟΠΥΥ στην έγκριση θεραπειών
17:38 Πάτρα: 200 σπουδαστές της ΣΜΥΑ προσκύνησαν στον Άγιο Ανδρέα
17:30 Η Τουρκία στερείται δυναμικής προσχώρησης στην ΕΕ λόγω δημοκρατικής οπισθοδρόμησης
17:28 Τραμπ: «Παρακολουθούμε κάθε εκατοστό» στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που χτυπήσαμε
17:21 Κασελάκης VS Πολάκης: «Ζήτησες αναβολή για το δικαστήριο, το βάζεις στα πόδια»-«Είσαι απελπισμένος και απατεώνας»
17:20 Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν: Ζητά την απελευθέρωση 8 γυναικών πριν από τις διαπραγματεύσεις
17:15 Συνεργασία για την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της Δυτικής Ελλάδας στο 14ο Regional Growth Conference
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
