Ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας της Ελλάδας

Παπασταύρου για Chevron: Καμία διαπραγμάτευση με την Τουρκία για τα κυριαρχικά δικαιώματα
29 Σεπ. 2025 10:46
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν έχει να συζητήσει με την Τουρκία για τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα. Όπως τόνισε μιλώντας στον ΑΝΤ1, υπάρχουν βέβαια τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως ο τουρισμός, που μπορούν να συζητηθούν με εποικοδομητικό τρόπο.

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για Ευρώπη και ΗΠΑ, με σημαντικές υποδομές και πολιτική-οικονομική σταθερότητα. Στο πλαίσιο αυτό, στις 6-7 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί στη χώρα μας το συνέδριο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), με συμμετοχή υπουργών και 400 εκπροσώπων κυβερνήσεων και εταιρειών.

Για τον διαγωνισμό υδρογονανθράκων, η συμμετοχή της Chevron χαρακτηρίζεται από τον υπουργό ως σημαντική εξέλιξη. Εφόσον οι έρευνες αποδείξουν εμπορικά αξιοποιήσιμα κοιτάσματα, η Ελλάδα θα μειώσει την εξάρτησή της από εισαγόμενο φυσικό αέριο, θα μειωθούν οι τιμές ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και η χώρα θα αποκτήσει ενεργειακή αυτάρκεια, βελτιώνοντας το επίπεδο ζωής των πολιτών.

Ο διαγωνισμός αναμένεται να περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο τον Νοέμβριο και στη συνέχεια στη Βουλή, με τις σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες να ξεκινούν στις αρχές του 2026 και να ολοκληρώνονται σε 2-3 χρόνια.

Τέλος, ο κ. Παπασταύρου χαιρέτησε τη συνεργασία του Ομίλου ΑΝΤ1 με το Atlantic Council, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας Ευρώπης και χωρών του Κόλπου για την ενεργειακή σταθερότητα και ανάπτυξη της περιοχής.
