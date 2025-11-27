Παπασταύρου: Η έκτακτη ανάγκη για λειψυδρία επιταχύνει έργα και μελέτες

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου διευκρινίζει ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για λειψυδρία στην Αττική, Λέρο και Πάτμο αφορά επιτάχυνση έργων και μελετών και όχι μέτρα για πολίτες ή αύξηση τιμολογίων.

27 Νοέ. 2025 9:06
Διευκρινίσεις σχετικά με την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων να τεθούν η Αττική, η Λέρος και η Πάτμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας παρείχε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως εξήγησε, η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν συνεπάγεται λήψη μέτρων για τους πολίτες ούτε αύξηση των τιμολογίων. Αντίθετα, αφορά την επιτάχυνση διαδικασιών και μελετών ώστε να ολοκληρωθούν έργα που διαφορετικά θα απαιτούσαν περισσότερο χρόνο. «Επιτρέπει στα νησιά και στην Αττική να εκτελέσουν έργα που αλλιώς δεν θα ολοκληρώνονταν σε ικανοποιητικό χρόνο», τόνισε ο κ. Παπασταύρου στο Action 24.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η Αττική αντιμετωπίζει μεγάλες κρίσεις λειψυδρίας περίπου κάθε 25-30 χρόνια, αναφερόμενος σε προηγούμενα έργα όπως ο Μαραθώνας (1929), η Υλίκη (1956), ο Μόρνος (1979) και η μελέτη για τον Εύηνο (1991). Κάθε τέτοια περίοδος απαιτεί ένα μεγαλόπνοο έργο για τη διασφάλιση επαρκούς υδροδότησης για τα επόμενα χρόνια.


Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μέχρι το 2021 οι ταμιευτήρες της Αττικής είχαν χωρητικότητα 1,1 δισ. κυβικά μέτρα νερού, ενώ από το 2022 σημειώνεται ετήσια απώλεια περίπου 250 εκατ. κυβικών μέτρων λόγω μειωμένων βροχοπτώσεων και αυξημένης εξάτμισης, παράγοντες που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Ο υπουργός τόνισε ότι, εφόσον η Ρυθμιστική Αρχή κρίνει αναγκαία την έκτακτη δράση, θα υπάρξει άμεση κινητοποίηση για την προστασία της υδροδότησης.

