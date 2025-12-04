Παπασταύρου: Η Ελλάδα κεντρικός πυλώνας για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Συνέντευξη Παπασταύρου στο Fox Business

04 Δεκ. 2025 10:58
Η Ελλάδα αποτελεί πλέον τον κεντρικό πυλώνα της νέας ενεργειακής γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής από το Αιγαίο μέχρι τον Ατλαντικό, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στην εκπομπή Varney & Co του αμερικανικού Fox Business.

Μιλώντας για τον πλήρη απεγκλωβισμό της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, ο κ. Παπασταύρου αποκάλυψε ότι κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας Νταγκ Μπέργκαμ συζητήθηκαν συγκεκριμένα σχέδια αντικατάστασης του ρωσικού αερίου με αμερικανικό LNG, με την Ελλάδα ως κύρια πύλη εισόδου.

«Η Ελλάδα διαθέτει τη Ρεβυθούσα, το FSRU Αλεξανδρούπολης, ιδανική γεωγραφική θέση στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, ισχυρή οικονομία και πολιτική σταθερότητα», υπογράμμισε ο υπουργός, τονίζοντας ότι το αμερικανικό LNG θα φτάνει μέσω Ελλάδας ακόμη και μέχρι την Ουκρανία.

Ο κ. Παπασταύρου επιβεβαίωσε ότι έχουν ήδη υπογραφεί συμβόλαια μεταξύ αμερικανικών εξαγωγέων και ελληνικών εταιρειών, ενώ υπενθύμισε τη συμφωνία που υπογράφηκε πρόσφατα στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την οποία η Naftogaz, η ΔΕΠΑ και η ΑΚΤΩΡ θα προμηθεύσουν την Ουκρανία με περίπου 0,3 δισ. κυβικά μέτρα αμερικανικού LNG για Φεβρουάριο και Μάρτιο.

«Η συμφωνία έγινε παρουσία της Πρέσβειρας των ΗΠΑ Τζόρτζια Γκιλφόιλ, που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ενεργειακή αναδιάρθρωση», κατέληξε ο υπουργός.

