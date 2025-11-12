Παπασταύρου: Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου για αμερικανικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη

Η Ελλάδα προβάλλει ως βασική πύλη εισόδου αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, μετά από συνάντηση στις Βρυξέλλες με τον Ευρωπαίο επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, και τους Κύπριους ομολόγους του.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι πρόσφατες συμφωνίες ενεργειακής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, που στοχεύουν στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και στη στροφή προς αμερικανικό φυσικό αέριο, με κύρια πύλη εισόδου την Ελλάδα.

Παράλληλα, συζητήθηκε η πρωτοβουλία 3+1 μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, ΗΠΑ και Ισραήλ, καθώς και η ενημέρωση των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, προκειμένου να διευκολυνθεί το δυνητικό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε επίσης την ανάγκη γρήγορης ενίσχυσης των έργων διασυνδεσιμότητας, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



