Παπασταύρου: «Η ΕΥΔΑΠ είναι και θα παραμείνει στο Δημόσιο – Έρχονται νέες προσλήψεις και σχέδιο επέκτασης»

Ξεκάθαρο μήνυμα για τον δημόσιο χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ και τη στήριξη των εργαζομένων της έστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της εταιρείας, ανακοινώνοντας παράλληλα νέες προσλήψεις και σχέδιο επέκτασης των δραστηριοτήτων της.

11 Νοέ. 2025 14:55
Στο 41ο εκλογικό-τακτικό συνέδριο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ συμμετείχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των εργαζομένων και τον δημόσιο χαρακτήρα της εταιρείας.

«Η ΕΥΔΑΠ είναι και θα παραμείνει στο Δημόσιο – και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο», τόνισε, υπενθυμίζοντας πως «ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που επανέφεραν την ΕΥΔΑΠ στο Δημόσιο και δεν δέχτηκαν να μπει στο Υπερταμείο».

Ο υπουργός έκανε ειδική αναφορά στην ιστορική πορεία της εταιρείας, από το φράγμα του Μαραθώνα μέχρι τη συζήτηση για το νέο έργο του Εύρυτου, αποδίδοντας τα εύσημα στους εργαζομένους για τη διαχρονική τους προσφορά:
«Ο ακούραστος πυλώνας όλων αυτών των έργων είστε εσείς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα έχετε κάνει», είπε χαρακτηριστικά.

Αντιμετώπιση λειψυδρίας και ενεργειακή στρατηγική

Αναφερόμενος στο ζήτημα της λειψυδρίας, ο κ. Παπασταύρου επισήμανε πως η Ελλάδα βρίσκεται στη 19η θέση παγκοσμίως σε κίνδυνο λειψυδρίας, τονίζοντας ότι η χώρα καταγράφει μείωση αποθεμάτων νερού κατά 250 εκατ. κυβικά μέτρα ετησίως. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει εκπονήσει σχέδιο ενίσχυσης και επέκτασης της ΕΥΔΑΠ, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Ανάπτυξη της εταιρείας ώστε να τροφοδοτεί ακόμη περισσότερες περιοχές,
  • Επέκταση αρμοδιοτήτων σε Βοιωτία, Φωκίδα, Εύβοια και στο σύνολο της Αττικής,
  • Επενδύσεις για ενίσχυση της ανθεκτικότητας στα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης.

Νέες προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε βάθος τριετίας, σημειώνοντας ότι η ΕΥΔΑΠ χρειάζεται «εργαζόμενους που αισθάνονται την πλήρη υποστήριξη όλων μας».

Κλείνοντας, ο κ. Παπασταύρου διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει «πάντα αρωγός στην ΕΥΔΑΠ και στους ανθρώπους της», επισημαίνοντας ότι «οι προκλήσεις είναι πολλές, αλλά θα τις αντιμετωπίσουμε μαζί».

