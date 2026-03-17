Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για στοχευμένα μέτρα αν κλιμακωθεί η κρίση

Στις ευρωπαϊκές διεργασίες για την αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην ανάγκη η Ευρώπη να μην επαναλάβει τα λάθη της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης, στάθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ. Όπως ανέφερε, η συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι ενιαία, καθώς υπάρχουν κράτη-μέλη που θεωρούν πως η κρίση μπορεί να αποκλιμακωθεί σύντομα και άλλα, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που επιμένουν ότι πρέπει από τώρα να προετοιμαστούν συγκεκριμένα και στοχευμένα μέτρα για κάθε ενδεχόμενο.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πιο έγκαιρα απ’ ό,τι το 2022, όταν –όπως σημείωσε– χρειάστηκε περίπου ένας χρόνος για να αντιδράσει οργανωμένα στην ενεργειακή κρίση. Με αυτό το σκεπτικό, τόνισε πως η Ένωση διαθέτει ήδη εργαλεία και δυνατότητες παρέμβασης που μπορούν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, εφόσον η κατάσταση παραταθεί ή οξυνθεί. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η μετάβαση προς μια καθαρότερη, πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη ευρωπαϊκή οικονομία δεν πρέπει να ανακοπεί, ακόμη και μέσα σε συνθήκες πίεσης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο δημοσιονομικό σκέλος, σημειώνοντας ότι οποιεσδήποτε ευρωπαϊκές παρεμβάσεις ή ευελιξίες δεν θα πρέπει να δημιουργούν εικόνα χαλάρωσης που να υπονομεύει τη σταθερότητα χωρών όπως η Ελλάδα. Όπως είπε, η δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα της χώρας είναι αυτή που της επιτρέπει να διαθέτει εργαλεία στήριξης, μέσα πάντα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων, ώστε να μπορεί να παρέμβει αν οι εξελίξεις το απαιτήσουν.

Αναφερόμενος στο χθεσινό Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, ο Σταύρος Παπασταύρου στάθηκε ιδιαίτερα στη δέσμη μέτρων για τα δίκτυα και στη στρατηγική ανάγκη να επιταχυνθεί η πορεία προς μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως τόνισε, η Ελλάδα υποστήριξε έντονα αυτή τη συζήτηση, επισημαίνοντας ότι οι μεγάλες και συστηματικές αποκλίσεις στις χονδρικές τιμές μεταξύ διαφορετικών περιοχών της Ευρώπης συνιστούν σοβαρό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας και επιβαρύνουν τους πολίτες. Η πάγια ελληνική θέση, όπως ανέφερε, είναι ότι αυτό το «ενεργειακό τείχος» πρέπει να σπάσει.

Ο υπουργός έδωσε βαρύτητα και στον Κάθετο Διάδρομο, υπογραμμίζοντας ότι οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη σημασία του για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Στο ίδιο πλαίσιο, είπε πως η Ελλάδα ζήτησε από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να στηρίξουν στην πράξη την κοινή ευρωπαϊκή απόφαση για απεξάρτηση, ενώ κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφέρει καθαρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο και να άρει τις ασάφειες που εξακολουθούν να δυσκολεύουν την πρόοδο του εγχειρήματος.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι το αν θα υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης θα εξαρτηθεί από την πορεία της κρίσης. Το βασικό μήνυμα, πάντως, ήταν σαφές: η κυβέρνηση θεωρεί ότι η Ελλάδα διαθέτει θεσμικά και δημοσιονομικά περιθώρια να αντιδράσει, εφόσον χρειαστεί, και ότι η Ευρώπη οφείλει αυτή τη φορά να είναι έτοιμη πριν βρεθεί ξανά να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.

