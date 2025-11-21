Παπασταύρου κατά Φάμελλου: «Αδαής ή συκοφάντης;» – Σκληρή σύγκρουση για τους υδρογονάνθρακες

Η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ για τα δικαιώματα του Δημοσίου στα πιθανά κέρδη από υδρογονάνθρακες κλιμακώθηκε, με τον Σταύρο Παπασταύρου να κατηγορεί τον Σωκράτη Φάμελλο για παραποίηση στοιχείων. Ο υπουργός υποστηρίζει ότι το κράτος δεν θα λάβει «3%», όπως ισχυρίζεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ποσοστό που μπορεί να φτάσει έως και το 40%, βάσει της σύμβασης την οποία –όπως ο ίδιος τονίζει– είχε υπογράψει ο κ. Φάμελλος. Παράλληλα, απαντά και στη συζήτηση περί «μυστικής διπλωματίας», μιλώντας για θεσμικές διαδικασίες που περνούν υποχρεωτικά από τη Βουλή.

«Ο κ. Φάμελλος υπολόγισε ότι το κράτος θα πάρει μόνο 3%, επειδή το Δημόσιο κατέχει το 30% των ΕΛΠΕ, τα οποία συμμετέχουν με 10% στην κοινοπραξία. Στην πραγματικότητα, οι συμβάσεις προβλέπουν πολύ περισσότερα», τόνισε ο υπουργός. Όπως εξήγησε, πέρα από τη συμμετοχή των ΕΛΠΕ, το Δημόσιο εισπράττει 20% φόρο εισοδήματος, 5% περιφερειακό φόρο, τα μισθώματα (royalties) που κυμαίνονται από 4% έως 15%, αλλά και επιπλέον ποσά που αναγράφονται ρητά στη σύμβαση. Έτσι, σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, το συνολικό ποσοστό των κρατικών εσόδων διαμορφώνεται μεταξύ 38%-40%.

Συνεχίζοντας σε προσωπικό τόνο, ο υπουργός υπενθύμισε ότι ο κ. Φάμελλος είχε ο ίδιος υπογράψει τη σύμβαση για το block της Total το 2018 –σύμβαση που πλέον έχει περάσει στην ExxonMobil. «Αν δεν γνωρίζει τι υπέγραψε, είναι αδαής. Αν γνωρίζει και λέει άλλα, είναι συκοφάντης», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου περί «μυστικών συμφωνιών» και διπλωματίας που δεν κοινοποιείται, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι όλες οι σχετικές συμβάσεις περνούν υποχρεωτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Βουλή. «Η συμφωνία του 2018 είναι ήδη δημοσιευμένη, ενώ η νέα συμφωνία με τη Chevron θα κατατεθεί άμεσα. Δεν υπάρχει ίχνος αδιαφάνειας», είπε.

Για τη συνεργασία με την Ουκρανία εξήγησε ότι δεν πρόκειται για διακρατική συμφωνία, αλλά για συμφωνία μεταξύ ΔΕΠΑ και Naftogaz. Τόνισε, επίσης, τη σημασία στήριξης της Ουκρανίας σε μια περίοδο όπου οι υποδομές της πλήττονται από τον πόλεμο και επισήμανε ότι η Ελλάδα επέλεξε συνειδητά να συμβάλει στην ενεργειακή της ασφάλεια.

Αναφερόμενος στην επικείμενη γεώτρηση εντός 18 μηνών, υπογράμμισε ότι εφόσον το κοίτασμα αποδειχθεί εκμεταλλεύσιμο, η χώρα θα ωφεληθεί σημαντικά, με νέες δημόσιες εισροές δισεκατομμυρίων ευρώ, δυνατότητα ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής και μείωσης του ενεργειακού κόστους. «Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε μία τέτοια επένδυση με καχυποψία. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο επιλέγει να επενδύσει στην Ελλάδα», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για πιθανές εντάσεις στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, ο υπουργός υποστήριξε ότι Λιβύη και Ελλάδα σέβονται στην πράξη τη μέση γραμμή, παρά τις θεωρητικές ενστάσεις που διατυπώνουν κατά καιρούς άλλες χώρες. «Καμία χώρα που βασίζεται στα έσοδα των υδρογονανθράκων της –όπως η Λιβύη– δεν μπορεί να αγνοήσει τους διεθνείς κανόνες», τόνισε.

Όσον αφορά τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα, ο υπουργός τις χαρακτήρισε «ανεπίτρεπτες», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει πλήρες δικαίωμα να αναπτύξει την αμυντική της βιομηχανία. «Είναι λυπηρό να αγνοούνται η τουρκική εισβολή και ο σταθεροποιητικός ρόλος της χώρας μας στα Βαλκάνια», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στο νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι έχει βιώσει «τοξικότητα» και προσωπικές επιθέσεις. «Αν θέλει πραγματικό rebranding, πρέπει να αλλάξει όχι μόνο το περιτύλιγμα, αλλά και το περιεχόμενο. Η αυτοκριτική είναι απαραίτητη», είπε.

