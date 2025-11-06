Παπασταύρου: Πρώτη γεώτρηση υδρογονανθράκων το 2027

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου μίλησε για την τιμή στην ενέργεια, τη συμφωνία των Exxonmobil, Energean και Helleniq Energy αλλά και για το «λουκέτο»στα ΕΛΤΑ.
06 Νοέ. 2025 23:03
Το 2027 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη η πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στο Ιόνιο Πέλαγος, σύμφωνα με τα όσα ανακοινωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σηματοδοτώντας την υλοποίηση μακροχρόνιων σχεδίων για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Μιλώντας στο Live News, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «για δεκαετίες συζητάμε για τα αποθέματα, αλλά μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα μετατρέπει σε πράξη. Σε λιγότερο από δύο χρόνια, θα ξεκινήσει η πρώτη γεώτρηση».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στα οικόπεδα του Αιγαίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ολοκλήρωσης των ερευνών για να αξιολογηθεί η εμπορική βιωσιμότητά τους. Επιπλέον, σχολίασε την πρόσφατη Διακυβερνητική Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), στην οποία συμμετείχαν τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ, εκπρόσωποι 25 ευρωπαϊκών κρατών, καθώς και στελέχη πολυεθνικών και ελληνικών ενεργειακών εταιρειών.

Για την επίσκεψη αμερικανών υπουργών στην Αθήνα, ο κ. Παπασταύρου εξήγησε ότι «οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται όχι μόνο για τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, αλλά και για την προτεραιότητα που δίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους υδρογονάνθρακες». Πριν από τις συναντήσεις στην Ουάσιγκτον, η ελληνική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Χιούστον του Τέξας, όπου συνομιλήθηκαν με κορυφαίες πετρελαϊκές εταιρείες για να χτιστεί αμοιβαία επωφελής συνεργασία.

Ο υπουργός επισήμανε τη γεωστρατηγική αξία της Αλεξανδρούπολης και της Ρεβυθούσας, δηλώνοντας: «Μπορούμε να δεχόμαστε αμερικανικό φυσικό αέριο εκεί και να το διανέμουμε προς τα Βαλκάνια. Ήδη εισάγουμε από την Τουρκία, και χρειαζόμαστε επιπλέον υποδομές, όπως νέα FSRU».

Σχετικά με τις τιμές φυσικού αερίου, ο κ. Παπασταύρου προειδοποίησε ότι «το φθηνό σήμερα μπορεί να γίνει ακριβό αύριο, όπως συνέβη με το ρωσικό αέριο μετά το 2022. Πρέπει να βασιζόμαστε στα δικά μας αποθέματα, όχι σε ξένα συμφέροντα, για σταθερή ενεργειακή ασφάλεια».

 
