Παπασταύρου στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Υπήρξαν επιτήδειοι – εκ του αποτελέσματος πρόκειται για οικονομικό σκάνδαλο»

Στη σχέση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου με τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη αναφέρθηκε αρχικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο κ. Παπασταύρου διευκρίνισε ότι καταθέτει για την περίοδο κατά την οποία διετέλεσε υπουργός Επικρατείας, από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Μάρτιο του 2024, σημειώνοντας ότι προσέρχεται με πλήρη σεβασμό στο έργο της Επιτροπής, παρότι δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό κατάλογο μαρτύρων. Όπως ανέφερε, η σχέση του με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν περιορισμένη, ωστόσο χαρακτήρισε θετική την κλήση του.

Ο υπουργός έκανε λόγο για διαχρονική παθογένεια στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρότασης του πρωθυπουργού για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής, με στόχο την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την προσωπική του εμπλοκή, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι συμμετείχε σε δύο συναντήσεις με τον κ. Σημανδράκο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, έπειτα από επιστολή του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία περιέγραφε τη ρήξη και τη δυσλειτουργική σχέση του με τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όπως εξήγησε, στην πρώτη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι πληρωμές που είχαν πραγματοποιηθεί και εκείνες που εκκρεμούσαν, με την κατεύθυνση που δόθηκε να είναι να προχωρήσουν οι πληρωμές σύμφωνα με τη νομιμότητα και την κρίση του προέδρου του Οργανισμού. Στη δεύτερη συνάντηση, τον Δεκέμβριο, η σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών είχε κλιμακωθεί, γεγονός που, όπως ανέφερε, κατέστησε σαφές ότι η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί, οδηγώντας τελικά στην παραίτηση του κ. Σημανδράκου.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι δεν είχε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εμπλοκή με το σύστημα πληρωμών ή τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και σημείωσε ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα αποδέσμευσης ή πληρωμής μη επιλέξιμων ΑΦΜ. Όπως ανέφερε, όταν τέθηκε το θέμα των περίπου 9.500 ΑΦΜ που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η μόνη κατεύθυνση που δόθηκε ήταν η τήρηση της νομιμότητας.

Αναφερόμενος συνολικά στην υπόθεση, ο κ. Παπασταύρου παραδέχθηκε ότι υπήρξαν σοβαρά λάθη στο σύστημα εποπτείας, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «αποτυχία» σε αυτόν τον τομέα. Τόνισε ότι, εκ του αποτελέσματος, επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν τις παθογένειες του συστήματος για ίδιον όφελος, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για οικονομικό σκάνδαλο».

Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης, απόδοσης ευθυνών και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ενώ επανέλαβε ότι η οριστική εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ απαιτεί ουσιαστικές και μόνιμες θεσμικές τομές.

