Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα η μεταβίβαση της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ

Τι είπε για λειψυδρία, υδρογονάνθρακες και τιμές ρεύματος

10 Οκτ. 2025 10:38
Pelop News

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημοσιευθεί η απόφαση με την οποία η κυριότητα και διαχείριση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα μεταβιβαστεί από την εταιρεία Euroasia στον ΑΔΜΗΕ, όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του έργου, που στόχο έχει να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Το θέμα συζητήθηκε στη χθεσινή συνάντηση του κ. Παπασταύρου με τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργο Παπαναστασίου, όπου συμφωνήθηκε η επίλυση των εκκρεμοτήτων ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση του έργου.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα ενεργειακού ενδιαφέροντος:

  • Η σύμβαση με τη Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025, με έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Βουλή στις αρχές του 2026. Οι γεωφυσικές έρευνες θα ξεκινήσουν το επόμενο έτος, με προοπτική τριών έως πέντε ετών για πιθανή ανακάλυψη εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων.
  • Τον Σεπτέμβριο του 2025, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας επανήλθαν σε επίπεδα προ κρίσης (Σεπτέμβριος 2021). Παρά την άνοδο των τιμών χονδρικής τον Οκτώβριο, οι τελικές τιμές για τον καταναλωτή παρέμειναν σταθερές, ενώ η κυβέρνηση παρεμβαίνει όταν χρειάζεται, όπως έκανε με τα προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων.
  • Τις επόμενες 1-2 εβδομάδες θα ανακοινωθεί το εθνικό σχέδιο για τη λειψυδρία, αρχικά για Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, με μέτρα βραχυπρόθεσμα για τα επόμενα δύο χρόνια και παράλληλα μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις για όλη τη χώρα.
