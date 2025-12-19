Παραχωρείται οριστικά στον Δήμο Ηλιδας η πλατεία Κουρούτας

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας μπαίνει τέλος σε μια σημαντική εκκρεμότητα ετών, συμβάλλοντας στην τουριστική ανάδειξη της παραλιακής ζώνης του Δήμου Ήλιδας. Η πλατεία Κουρούτας, έπειτα από δεκαετίες, παραχωρείται επιτέλους στον Δήμο Ήλιδας με σκοπό την περαιτέρω αξιοποίησή της.

Καθοριστική στην κατεύθυνση επίλυσης του ζητήματος στάθηκε η συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, με τον Δήμαρχο Ήλιδας, Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, παρουσία του τέως Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και βουλευτή Ηλείας, Ανδρέα Νικολακόπουλου.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ιδιοκτησιακό της πλατείας Κουρούτας, ένα ζήτημα με μακρά εκκρεμότητα που αφορά άμεσα την καθημερινότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της παραλιακής ζώνης του Δήμου Ήλιδας.

Ειδικότερα, αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η οριστική παραχώρηση της πλατείας Κουρούτας στον Δήμο Ήλιδας για χρονικό διάστημα 20 ετών, καθώς μέχρι σήμερα ανήκει στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα, η παραχώρηση θα γίνει μέσω ειδικής νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου, εξέλιξη που αναμένεται να εξασφαλίσει τη βιώσιμη χρήση και προστασία του κοινόχρηστου χώρου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία παρευρέθηκε και ο καταγόμενος από την Αμαλιάδα κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτης Αλεξόπουλος, αναπτύχθηκαν διεξοδικά τα δεδομένα και το ιστορικό, αλλά και η σημερινή χρήση του χώρου, με την Υπουργό να εμφανίζεται πλήρως ενημερωμένη, έχοντας μελετήσει τα αναλυτικά στοιχεία που της είχαν αποσταλεί από τον Δήμο Ήλιδας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της πλατείας ως κοινόχρηστου χώρου για τους κατοίκους, τους επισκέπτες και για την τουριστική ανάδειξη της Κουρούτας.

Όπως επεσήμανε σε δήλωσή του –αμέσως μετά τη συνάντηση– ο Δήμαρχος Ήλιδας, κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος: «Έχουμε πλέον τη συναίνεση της Υπουργού για να παραχωρηθεί μακροχρόνια στον Δήμο μας η πλατεία Κουρούτας.

Η Υπουργός ήταν πλήρως ενημερωμένη μέσω του εμπεριστατωμένου σημειώματος που είχε αποστείλει ο Δήμος και, αφού μας άκουσε προσεκτικά, έδωσε έγγραφη εντολή στη νομική της σύμβουλο για να ξεκινήσουν άμεσα όλες οι διαδικασίες για τη μακροχρόνια παραχώρηση της πλατείας».

Παράλληλα, ο κύριος Χριστοδουλόπουλος αναφέρθηκε στην πολυετή εκκρεμότητα, επισημαίνοντας: «Πρόκειται για ένα σοβαρότατο θέμα που μας απασχολούσε τόσες δεκαετίες, με το κεντρικότερο σημείο της Κουρούτας –τη μεγαλύτερη πλατεία του Δήμου μας– να βρίσκεται “υπό ομηρία”, ανήκοντας στο Υπουργείο Παιδείας. Πλέον έχουμε τη θετική εξέλιξη να μας παραχωρηθεί για κοινωφελείς σκοπούς με μακροχρόνια παραχώρηση. Αυτό θα λύσει σοβαρά προβλήματα, τόσο με τους χώρους της πλατείας που πλέον θα μπορεί νόμιμα να τους διαχειρίζεται ο Δήμος, όσο και με τη συντήρηση και κάθε άλλη σχετική διαδικασία».

Από την πλευρά του, ο κύριος Νικολακόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του, αφού –όπως είπε– «είναι ένα δίκαιο αίτημα από πλευράς Δήμου Ήλιδας, που κατανοήθηκε άμεσα από την κα Ζαχαράκη, ενώ με τη ληφθείσα απόφαση για την παραχώρηση ξεδιπλώνεται η δυνατότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προχωρήσει σε δράσεις και παρεμβάσεις, αξιοποιώντας ένα εξαιρετικό σημείο τουριστικής εξέλιξης της περιοχής, αναδεικνύοντας όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κουρούτας».

