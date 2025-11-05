Παράδοση φυγάδων – Βορίζια: «Αδύναμος» κρίκος ο 19χρονος, η επικοινωνία με τη μητέρα τους και η απαίτηση των «3»

Στα χέρια των Αρχών, βρίσκονται πλέον μετά την παράδοσή τους, χθες Τρίτη 4/11/2025, τα τρία εμπλεκόμενα αδέλφια στο διπλό φονικό στα Βορίζια, στην Κρήτη, που σήμερα αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπα με τον Εισαγγελέα.

«Κάνω έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας, να ζήσουν τα παιδιά μας», συγκλονιστικά λόγια στα Βορίζια

Σύμφωνα με πληροφορίες σε ένα πρατήριο καυσίμων, στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ Μοιρών και Ηρακλείου εμφανίστηκαν γύρω στις 6 το απόγευμα οι 3 αδελφοί, μαζί με τη δικηγόρο τους, η οποία επικοινώνησε με τις αστυνομικές Αρχές και τους υπέδειξε σε ποιο σημείο είναι. Τότε, πήγε η ΕΚΑΜ, τους πέρασε χειροπέδες και οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, προς εκτέλεση των ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους.

«Φάγανε την κόρη μου άδικα. Δεν μισώ κανέναν, το κακό να σταματήσει εδώ», συγκλονίζει η μητέρα της 56χρονης στα Βορίζια

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων φέρεται να «απαίτησαν» αυτή να γίνει σε αστυνομικούς της Αθήνας που βρίσκονται στο νησί και όχι σε άτομα που υπηρετούν στην τοπική ΕΛΑΣ. Πριν την απόφαση της παράδοσης επισκέφτηκαν συγγενικό τους σπίτι για να αποχαιρετήσουν τη μητέρα τους.

«Και γύρισαν όλοι τα πιστόλια στη μούρη μου. Ένα παλικάρι δύο μέτρα μου πήραν», ανατριχιαστική μαρτυρία της συζύγου του 39χρονου

Γιατί παραδόθηκαν

Οι τρεις φυγάδες σύμφωνα με πληροφορίες αισθάνθηκαν πάρα πολύ έντονη πίεση από τις έρευνες που έκαναν οι αστυνομικοί. Μόνο την Τρίτη, έκαναν περισσότερες από 15 έρευνες σε σπίτια, ακόμη και σε εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία και σε ποιμνιοστάσια.

Έφτασαν, μάλιστα, και σε ένα ξενοδοχείο στο Τυμπάκι, όπου είναι δεδομένο ότι κοιμήθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο 19χρονος, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τον «πρόδωσε» το κινητό του τηλέφωνο.

«Μου έκλεψαν το μηχανάκι»

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 19χρονος υπηρετεί τη θητεία του στον ελληνικό στρατό. Αμέσως μετά τη συμπλοκή στο χωριό ο 19χρονος κάλεσε τον διοικητή του στο τηλέφωνο και τού είπε μια δικαιολογία. «Δεν μπορώ να επιστρέψω στο στρατόπεδο, γιατί μου έκλεψαν το μηχανάκι», φέρεται να είπε συγκεκριμένα. Τον πήρε και δεύτερη φορά τηλέφωνο και στο διάστημα αυτό, ο διοικητής είχε δει την είδηση της συμπλοκής στα Βορίζια και κάλεσε εκείνος τους αστυνομικούς, λέγοντάς τους όσα προηγήθηκαν. Τότε, οι αστυνομικοί άρχισαν να παρακολουθούν το εν λόγω τηλέφωνο.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 19χρονος δεν το ενεργοποιούσε συχνά. Το έκανε ωστόσο 3 φορές για να επικοινωνήσει με την σύντροφό του και έτσι κατάφεραν να φτάσουν στο ξενοδοχείο οι αστυνομικοί. Μάλιστα, έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη και του γιου του, ο οποίος είναι φίλος του 19χρονου και αναμένεται να κατηγορηθούν για υπόθαλψη εγκληματία.

Οι πρώτες δηλώσεις του δικηγόρου τους

Ότι πρώτο μέλημα των δικηγόρων των τριών κατηγορουμένων για συμμετοχή στο μακελειό στα Βορίζια, ήταν η διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας, ανέφερε σε δηλώσεις του έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο λίγο μετά την παράδοση τους, ο δικηγόρος Λευτέρης Κάρτσωνας ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισής τους.

«Η ευθύνη όλων είναι μεγάλη και θα πρέπει όλοι με κοινωνική ενσυναίσθηση να επιτελέσουμε το έργο μας και να φωτίσουμε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης» είπε ο κ. Κάρτσωνας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συμπληρώνοντας ότι «είναι σίγουρο πως βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς διαδρομής» και πως πρόκειται για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τους πάντες «όπως και τους κατηγορουμένους, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή ψυχολογική κατάσταση».

Όπως μάλιστα τόνισε, επιθυμία των τριών κατηγορουμένων ήταν «να προσέλθουν και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους». Όπως σημειώθηκε, η παράδοση έγινε κατόπιν συνεννόησης με τις αστυνομικές Αρχές, ενώ ορίστηκε και σημείο συνάντησης, «ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή παράδοση, κάτι που επετεύχθη». Χωρίς, όπως τόνισε, να θέλει να επεκταθεί στην ουσία της υπόθεσης, ο συνήγορος υπεράσπισης εξήγησε πως εμπλέκονται κι άλλα άτομα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί αποδεικτικό υλικό, καθώς αυτό που προείχε έως τώρα ήταν η άμεση και ασφαλής παράδοση στις αρχές.

«Τα αποδεικτικά μέσα που αναμένεται να προσκομιστούν προφανώς θα προσκομιστούν τη στιγμή που πρέπει και την ώρα που πρέπει» είπε χαρακτηριστικά , ενώ επισήμανε ότι πρέπει με νηφαλιότητα να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ηρεμία και ταυτόχρονα να συμβάλλουμε στο να υπάρξει αίσθημα ασφαλείας στην κοινωνία»

Ανησυχία για το τι θα γίνει στα Βορίζια

Αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ την αστυνομία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι τι θα γίνει στο χωρίο των Βοριζίων. Γιατί, αν και τα σπίτια των οικογενειών είναι σε δύο διαφορετικές περιοχές, τα πατρογονικά τους είναι δίπλα – δίπλα, τους χωρίζει μόνο ένα μικρό κτίσμα. Για τον λόγο αυτό οι Ειδικές Δυνάμεις θα παραμείνουν εκεί για πάρα πολύ καιρό ακόμα.

Μάλιστα, ορισμένα από τα παιδιά των διαφορετικών οικογενειών πάνε στα ίδια σχολεία. Οι αστυνομικοί εκφράζουν φόβο για τη στιγμή, που θα χρειαστεί να φύγουν.

