Παραμένει ο Αντωνόπουλος στην Παναχαϊκή
Συνεχίζει κανονικά ο Αντωνόπουλος, υπήρξε συνεννόηση με τη διοίκηση
Στην τεχνική ηγεσία της Παναχαϊκής θα παραμείνει ο Σπύρος Αντωνόπουλος.
Αυτό προέκυψε μετά τη συνάντηση που είχε ο προπονητής της ομάδας με τους ανθρώπους της διοίκησης το βράδυ της Τετάρτης (4/2) και αφού έβαλαν επί τάπητος όλα τα θέματα που απασχολούν την Παναχαϊκή.
Αντίθετα, έγινε δεκτή η παραίτηση του Γιώργου Λαγού και οι κοκκινόμαυροι θα κινηθούν για τον αντικαταστάτη του.
