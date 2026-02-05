Παραμένει ο Αντωνόπουλος στην Παναχαϊκή

Στην τεχνική ηγεσία της Παναχαϊκής θα παραμείνει ο Σπύρος Αντωνόπουλος.

Αυτό προέκυψε μετά τη συνάντηση που είχε ο προπονητής της ομάδας με τους ανθρώπους της διοίκησης το βράδυ της Τετάρτης (4/2) και αφού έβαλαν επί τάπητος όλα τα θέματα που απασχολούν την Παναχαϊκή.

Αντίθετα, έγινε δεκτή η παραίτηση του Γιώργου Λαγού και οι κοκκινόμαυροι θα κινηθούν για τον αντικαταστάτη του.

