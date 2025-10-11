Παράνομα εμβόλια ευλογιάς στα κοπάδια: Συναγερμός και παρέμβαση του Άρειου Πάγου

Ανησυχία προκαλούν οι αποκαλύψεις για παράνομη εισαγωγή εμβολίων ευλογιάς αιγοπροβάτων από κτηνοτρόφους. Με εντολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, οι καταγγελίες διαβιβάζονται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ ειδικοί και κτηνίατροι προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους στη δημόσια υγεία και το ζωικό κεφάλαιο.

Παράνομα εμβόλια ευλογιάς στα κοπάδια: Συναγερμός και παρέμβαση του Άρειου Πάγου
11 Οκτ. 2025 20:00
Με εντολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, οι καταγγελίες για παράνομη εισαγωγή εμβολίων ευλογιάς αιγοπροβάτων διαβιβάζονται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μετά από πληροφορίες ότι κτηνοτρόφοι προμηθεύονται τα σκευάσματα μέσω διαδικτύου από τρίτες χώρες.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες κάνουν λόγο για παράνομες και επικίνδυνες πρακτικές, επισημαίνοντας ότι τα εμβόλια αυτά δεν είναι εγκεκριμένα από την ΕΕ και ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές παρενέργειες στα ζώα, ενώ μπορούν ακόμη και να μεταφέρουν τον ιό.

Ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Δυτικής Μακεδονίας, Θεόφιλος Καντζόγλου, προειδοποίησε ότι «είναι παράνομο, αλλά και επικίνδυνο οι κτηνοτρόφοι να προμηθεύονται το εμβόλιο με αυτόν τον τρόπο. Ακόμη και οι συνθήκες μεταφοράς του πρέπει να είναι ενδεδειγμένες, με ψύξη, ενώ οι παρενέργειες στα ζώα είναι πολλές».

Αντίστοιχα, ο καθηγητής μικροβιολογίας και λοιμωδών νοσημάτων του ΑΠΘ, Σπυρίδων Κρίτας, τόνισε πως «το ίδιο το εμβόλιο μπορεί να μεταφέρει τον ιό, καθώς πρόκειται για ζωντανά στελέχη που μπορούν να τον μεταδώσουν στα ζώα».

Από την πλευρά του, ο κτηνίατρος Παύλος Σταμόπουλος δήλωσε ότι «είμαστε αντίθετοι σε κάθε παράνομη τακτική που αφορά ένα εμβόλιο χωρίς έγκριση από τις αρμόδιες αρχές».

Παράλληλα, η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας ζήτησε την άμεση εφαρμογή καθολικού προγράμματος υποχρεωτικού εμβολιασμού όλων των αιγοπροβάτων της χώρας, υπό την εποπτεία των κρατικών αρχών, καταγγέλλοντας πως «οι ανεπίσημοι εμβολιασμοί υπονομεύουν τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων».

Η Βασιλική Φασουλά, μέλος της Επιτροπής, επεσήμανε ότι «η ΕΕ δεν εγκρίνει τα εμβόλια που εφαρμόζουν οι τρίτες χώρες. Δεν ξέρω γιατί δεν τα εφαρμόζουν, φαντάζομαι πως δεν θέλουν να πάρουν την ευθύνη».

Στο μεταξύ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, επανέλαβε ότι κανένα εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά δεν κυκλοφορεί σε κράτος-μέλος της ΕΕ, και ότι η παράνομη εισαγωγή τους αποτελεί σοβαρή απειλή για την κτηνοτροφία.

Τέλος, ανακοινώθηκε πως εντός της επόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσει η καταβολή των ενισχύσεων και αποζημιώσεων που είχαν καθυστερήσει λόγω των διασταυρωτικών ελέγχων της task force.
