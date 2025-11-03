Παράταση για τη Β’ φάση του «Προσβασιμότητα Κατ’ Οίκον»

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοινώνει στοχευμένες παρεμβάσεις για ανεξάρτητη διαβίωση με την υποστήριξη της αναπηρικής κοινότητας.

Παράταση για τη Β’ φάση του «Προσβασιμότητα Κατ’ Οίκον»
03 Νοέ. 2025 11:28
Pelop News

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη δεύτερη φάση του προγράμματος «Προσβασιμότητα Κατ’ Οίκον» έως τις 18 Νοεμβρίου 2025, προσφέροντας επιπλέον χρόνο στους δικαιούχους για την προσαρμογή κατοικιών και επαγγελματικών χώρων στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Το πρόγραμμα, το πρώτο του είδους στην Ελλάδα, χρηματοδοτεί παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανεξάρτητη διαβίωση, με επιχορήγηση έως 14.500 ευρώ.

Η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε: «Το κράτος, για πρώτη φορά, χρηματοδοτεί στοχευμένες παρεμβάσεις για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητά τους. Οι δράσεις σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με την ίδια την αναπηρική κοινότητα, ώστε να ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις».

Λεπτομέρειες του προγράμματος

Οι προεγκριθέντες από την πρώτη φάση καλούνται να υποβάλουν μέσω της πλατφόρμας prosvasimotita.minscfa.gov.gr:

  • Το ακίνητο (κύρια/δευτερεύουσα κατοικία ή επαγγελματική στέγη).
  • Τη σχέση τους με το ακίνητο.
  • Τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν.

Η επιχορήγηση καλύπτει:

  • Εγκατάσταση ράμπων και αναβατορίων.
  • Αυτοματισμούς και τεχνικές διαμορφώσεις.
  • Εξοπλισμό και αμοιβές μηχανικών για πιστοποίηση εργασιών.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή, με προκαταβολή 50% και το υπόλοιπο 50% να καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση και την υποβολή δικαιολογητικών στη γ’ φάση.

Δικαιούχοι και χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, απευθύνεται σε άτομα με:

  • Ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% (κινητική ή αισθητηριακή).
  • Συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Η πρώτη φάση προσέλκυσε 5.500 αιτήσεις, υποδεικνύοντας τη σημασία του προγράμματος για την αναπηρική κοινότητα.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι δικαιούχοι μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα prosvasimotita.minscfa.gov.gr για να ολοκληρώσουν την αίτησή τους πριν την καταληκτική ημερομηνία. Η παράταση εξασφαλίζει επαρκή χρόνο για την επιλογή κατάλληλων παρεμβάσεων, ενώ η ψηφιακή διαδικασία ελαχιστοποιεί τη γραφειοκρατία.
