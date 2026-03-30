Παρατεταμένη φθορά

30 Μαρ. 2026 7:13
Pelop News

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια φάση αυξημένης πολυπλοκότητας, όπου η στρατιωτική αντιπαράθεση και η ενεργειακή ασφυξία λειτουργούν ταυτόχρονα με τη διπλωματία. Το κέντρο βάρους του πολέμου μεταφέρεται στα Στενά του Ορμούζ που αποτελούν μοχλό πίεσης για το Ιράν.

Η διαφορετική στρατηγική ΗΠΑ και Ισραήλ, με το Τελ Αβίβ να επιθυμεί κλιμάκωση και την Ουάσιγκτον να αναζητά έξοδο, δημιουργεί αβεβαιότητα.

Συνολικά, δεν διαφαίνεται ούτε άμεση αποκλιμάκωση ούτε καθοριστική σύγκρουση, αλλά μια παρατεταμένη κατάσταση έντασης και φθοράς στην περιοχή, που δοκιμάζει τα όρια αντοχής των διεθνών ισορροπιών.

