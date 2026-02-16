Παρελθόν η «Αψίδα των Εραστών» στην Ιταλία, τι συνέβη ΒΙΝΤΕΟ

Το πολυφωτογραφημένο φυσικό μνημείο στο Σολέντο της Ιταλίας γνωστό ως «Αψίδα των Εραστών», δεν υπάρχει πια καθώς επλήγη από την κακοκαιρία.

Εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων οι βράχοι κατέρρευσαν, στην περιοχή Torre di Sant’Andrea του Melendugno, στο Σαλέντο της Ιταλίας.

Οι πρώτοι επισκέπτες στο σημείο έκαναν την τρομακτική ανακάλυψη: η Αψίδα του Sant’Andrea δεν υπάρχει πια και στη θέση της βρίσκεται μόνο ένας σωρός από θρυμματισμένους βράχους.

ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ

