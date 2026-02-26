Παρέμβαση Εισαγγελέα για τη δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση Αθήνα–Θεσσαλονίκη – Έρευνα για κακουργηματικές πράξεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη δολιοφθορά στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα–Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Πλατέος Ημαθίας. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης διέταξε προκαταρκτική εξέταση για ενδεχόμενες κακουργηματικές πράξεις.

26 Φεβ. 2026 14:52
Προκαταρκτική ποινική διερεύνηση διατάχθηκε για το περιστατικό δολιοφθοράς που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο σιδηροδρομικό δίκτυο Αθήνα–Θεσσαλονίκη, σε τμήμα κοντά στο Πλατύ Ημαθίας. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, ζήτησε να εξεταστεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις σε βαθμό κακουργήματος, να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να ενημερωθεί για την πορεία της έρευνας.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτεπάγγελτη έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ στο σημείο έχουν μεταβεί στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να χαρτογραφήσουν τα δεδομένα της υπόθεσης.

Η βλάβη εντοπίστηκε περίπου στις 17:00, όταν διαπιστώθηκε ότι είχαν κοπεί τρία καλώδια σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, καθώς και ένα καλώδιο οπτικής ίνας. Από την ενέργεια αυτή το σύστημα στο συγκεκριμένο τμήμα τέθηκε εκτός λειτουργίας, γεγονός που έγινε άμεσα αντιληπτό από τα κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες διαπιστώσεις τεχνικών, το τσιμεντένιο προστατευτικό κάλυμμα είχε θραυστεί και τα καλώδια είχαν κοπεί με χρήση τροχού. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι την ίδια ώρα που τα συνεργεία επιχειρούσαν να αποκαταστήσουν τη ζημιά στο Πλατύ, σημειώθηκε και δεύτερη απόπειρα σε κοντινό σημείο του δικτύου, με παρόμοιο τρόπο δράσης: κοπή καλωδίων χωρίς αφαίρεση υλικού, αλλά με πρόκληση φθορών και στο δίκτυο οπτικών ινών.

Για λόγους ασφαλείας εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα σε περιπτώσεις απώλειας τηλεδιοίκησης, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω φωνητικών εντολών και εναλλακτικών διαδικασιών. Την ώρα του περιστατικού κινούνταν αποκλειστικά εμπορικές αμαξοστοιχίες, ενώ η επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών παρέμεινε συνεχής μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας, η οποία – σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις – αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

