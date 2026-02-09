Παρέμβαση για τα Κέντρα Πρόληψης με αιχμή την Αχαΐα: Ζητούν διάλογο για το πρόγραμμα CHAMPS

Έντονο προβληματισμό εκφράζουν οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης για τον σχεδιασμό του προγράμματος CHAMPS, ζητώντας θεσμικό διάλογο και αξιοποίηση της εμπειρίας των δομών, με ιδιαίτερη αναφορά στη Δυτική Ελλάδα και την Αχαΐα.

09 Φεβ. 2026 11:32
09 Φεβ. 2026 11:32
Pelop News

Την ανάγκη άμεσου διαλόγου για την επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόληψη των εξαρτήσεων και την αξιοποίηση της εμπειρίας των Κέντρων Πρόληψης αναδεικνύει το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, απευθύνοντας σχετική επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και αρμόδιους φορείς.

Αφορμή στάθηκαν πρόσφατες δηλώσεις σχετικά με το πρόγραμμα CHAMPS (Children Amplified Prevention Services) του ΟΗΕ, το οποίο εισάγει ένα εξαετές μοντέλο πρόληψης με επίκεντρο το παιδί, καλύπτοντας κρίσιμα περιβάλλοντα ανάπτυξης όπως η οικογένεια, το σχολείο, η κοινότητα και η πολιτεία. Στόχος του είναι η ενίσχυση προστατευτικών παραγόντων και η πρόληψη φαινομένων όπως η χρήση ουσιών, η παραβατικότητα, η σχολική διαρροή και οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία.

Οι εργαζόμενοι εκφράζουν ανησυχία για την –όπως τη χαρακτηρίζουν– ελλιπή συμμετοχή στελεχών των Κέντρων Πρόληψης και ειδικότερα για τον περιορισμένο ρόλο του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας «Καλλίπολις» στον αρχικό σχεδιασμό, παρά την ευρωπαϊκά πιστοποιημένη εμπειρία του. Τονίζουν ότι η τεχνογνωσία των δομών αυτών, που λειτουργούν εδώ και δεκαετίες, θα μπορούσε να ενισχύσει τη βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η επιστήμη της πρόληψης βασίζεται στην κοινοτική ετοιμότητα και στη συνεργασία με υφιστάμενες δομές, ενώ εκφράζεται προβληματισμός για τη δημιουργία «παράλληλων συστημάτων» χωρίς αξιοποίηση έμπειρου προσωπικού. Γίνεται επίσης αναφορά στη μακρόχρονη εμπειρία των Κέντρων Πρόληψης, τα οποία —όπως σημειώνεται— εφαρμόζουν επί δεκαετίες ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Δυτική Ελλάδα και την Αχαΐα, όπου λειτουργούν εδώ και χρόνια οργανωμένα προγράμματα πρόληψης. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, η επιλογή μιας περιοχής με ήδη υψηλό επίπεδο παρεμβάσεων για πιλοτική εφαρμογή ενδέχεται να επηρεάσει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Παράλληλα τίθενται ζητήματα σχετικά με τον συντονισμό του προγράμματος, τη χρηματοδότηση, αλλά και τη συνολική στρατηγική για το μέλλον των Κέντρων Πρόληψης μετά το 2027. Οι εργαζόμενοι ζητούν σαφείς απαντήσεις για τη συνέχιση των δομών, τη διασφάλιση των πόρων και την αξιοποίηση της υπάρχουσας επιστημονικής γνώσης.

Το Σωματείο τονίζει ότι η πρόληψη των εξαρτήσεων αποτελεί πεδίο με μακρά εμπειρία και επιστημονική βάση στην Ελλάδα και καλεί την Πολιτεία να αξιοποιήσει αυτή τη γνώση, ώστε κάθε νέα πρωτοβουλία να λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς τις υφιστάμενες δομές.

