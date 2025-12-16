Παρέμβαση Ρουβίκωνα στη Λάρισα: Συγκέντρωση αλληλεγγύης για διωκόμενους αγροκτηνοτρόφους

Συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τα δικαστήρια Λάρισας πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα, με αφορμή τη δικαστική δίωξη δύο αγροκτηνοτρόφων και την αναβολή της υπόθεσής τους για το 2026.

16 Δεκ. 2025 14:30
Pelop News

Μέλη του Ρουβίκωνα πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου συγκέντρωση αλληλεγγύης στα δικαστήρια Λάρισας, εκφράζοντας τη στήριξή τους σε δύο αγροκτηνοτρόφους που διώκονται δικαστικά.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε μετά την ανακοίνωση ότι η δίκη των δύο αγροκτηνοτρόφων αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2026. Σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μέλη της συλλογικότητας σημείωσαν πως «ο αγώνας συνεχίζεται», συνοδεύοντας το μήνυμά τους με το σύνθημα «Νίκη στα μπλόκα της αγροτιάς».

Σε προηγούμενη ανάρτησή τους, τα μέλη του Ρουβίκωνα είχαν γνωστοποιήσει και άλλη δράση τους, αναφέροντας ότι πραγματοποίησαν πορεία το βράδυ της ίδιας ημέρας προς την οικία της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, στο Ψυχικό. Όπως ανέφεραν, η παρέμβαση έγινε «ενάντια στη μετατροπή των χώρων εργασίας σε σφαγεία».

Στην ίδια ανάρτηση, η συλλογικότητα τονίζει ότι «καμία εργοδοτική δολοφονία δεν θα μείνει αναπάντητη», υπογραμμίζοντας πως η οργάνωση και ο αγώνας αποτελούν, όπως αναφέρουν, «ζήτημα επιβίωσης», ενώ καταλήγουν σημειώνοντας ότι «δεν ξεχνούν και δεν συγχωρούν».

