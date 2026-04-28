Παρέμβαση της «Ώρα Πατρών» για το λιμάνι

Με δημόσια τοποθέτησή της, η δημοτική παράταξη «Ώρα Πατρών» παρεμβαίνει στη συζήτηση για τον σχεδιασμό και το master plan του Οργανισμός Λιμένος Πατρών, εκφράζοντας προβληματισμούς για τις προβλεπόμενες χρήσεις στο βόρειο και νότιο τμήμα του λιμανιού.

Ειδικότερα σε ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής:

Εδώ και αρκετά χρόνια συζητείται η στρατηγική και το master plan του ΟΛΠΑ για το Βόρειο και το Νότιο Λιμάνι.

Στο περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο της Δυτικής Ελλάδος το 2019 η Πάτρα είναι πόλος ανάπτυξης στον ειδικό και ποιοτικό τουρισμό, ενώ παρουσιάζεται ως λιμένας αναψυχής και κρουαζιέρας.

Από την άλλη στο Γενικό Πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου Πατρέων το παραλιακό μέτωπο εκτός από τη λιμενική του δραστηριότητα προορίζεται για ήπια ανάπτυξη χρήσεων αναψυχής και περιπάτου.

Η παραχώρηση του παραλιακού μετώπου από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2017 προέβλεπε με την λειτουργία του Βορείου τμήματος του λιμανιού και μεταφορά εργασιών από το Νότιο Λιμένα και την απόδοση όλου του παραθαλασσίου μετώπου στον δήμο Πατρέων και τους πολίτες.

Θα το απεμπολήσουμε; Προφανώς όχι..

Το master plan του Λιμένα Πατρών προβλέπει πέραν άλλων την δυνατότητα εγκατάστασης μονάδας αποθήκευσης και επεξεργασίας μειγμάτων γεωτρήσεων (mud plant) τόσο στο Νότιο όσο και στο Βόρειο λιμάνι. Στο πρόσωπο της πόλης θα έχουμε κίνδυνο ατυχημάτων και περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων κατά την μεταφορά των χημικών.

Η πρόβλεψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες διαβεβαιώσεις της διοίκησης του ΟΛΠΑ.

Οι διαβεβαιώσεις του επικεφαλής του ΟΛΠΑ ότι η πρόβλεψη έχει επικουρικό χαρακτήρα δεν πείθουν κανέναν.

Οι διαβεβαιώσεις προσώπων δεν είναι αρκετές ούτε τεκμηριωμένες, όταν ο γραπτός σχεδιασμός προβλέπει αυτό το ενδεχόμενο.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι σήμερα, δεν έχει επιδείξει περιβαλλοντολογικές ευαισθησίες. Όλα στο βωμό των συμφερόντων και των κολλητών. Τουναντίον έχει επιδείξει εχθρική πολιτική για την Αχαΐα και την πόλη (τρένο, Νομική κλπ).

Η Δημοτική αρχή Πελετίδη βρίσκεται έντεκα χρόνια στο τιμόνι τής πόλης. Η χλιαρή ωστόσο και αποσπασματική παρακολούθηση όλων αυτών των εξελίξεων χωρίς συγκεκριμένο πλαίσιο θέσεων κατέστησε την πόλη ουραγό των εξελίξεων και αποδεικνύεται εντελώς αναποτελεσματική…

Έτσι σήμερα, αναρωτιόμαστε πώς φτάσαμε ως εδώ.

Αντί τεκμηριωμένων επιστημονικών απόψεων και με σαφές πλαίσιο διεκδίκησης, βήμα-βήμα προτίμησε τα πυροτεχνήματα από καιρό σε καιρό όταν το θέμα έρχεται στην επικαιρότητα.

Την ίδια ακριβώς πολιτική που έχει για το τρένο, το θαλάσσιο μέτωπο 8 χρόνια, τον ανώφελο ποδηλατόδρομο, την πεζοδρόμηση χωρίς συγκεκριμένα μέτρα (πάρκινγκ, συγκοινωνίες, τώρα ακούσαμε και για μπάρες). Πάμε και όπου βγει. Λες και η πόλη είναι το τελευταίο χωριό.

Προφανώς η Πάτρα βουλιάζει στα σχέδια της πολιτικής Νέας Δημοκρατίας και τους αυτοσχεδιασμούς τής δημοτικής αρχής.

Ένα υπερωκεάνιο βαλτωμένο σε λίμνη.

