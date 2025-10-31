Παρέμβαση Τσιάρα για την ευλογιά αιγοπροβάτων: Ζητεί εισαγγελική έρευνα για παραβάσεις και παράνομα εμβόλια

Στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προσήλθε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, παραδίδοντας φάκελο με στοιχεία για πλημμελή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας σχετικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Ζητείται εισαγγελική διερεύνηση για πρακτικές που, όπως επισημαίνει, υπονομεύουν την προστασία της αγροτικής παραγωγής.

31 Οκτ. 2025 13:18
Pelop News

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, επισκέφθηκε σήμερα τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, καταθέτοντας φάκελο με στοιχεία για παραβιάσεις των μέτρων βιοασφάλειας. Η ενέργεια του υπουργού συνοδεύεται από αίτημα για περαιτέρω δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, βάσει του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα.

Τα σημεία της καταγγελίας

Σύμφωνα με τον φάκελο που κατατέθηκε, η εφαρμογή των μέτρων για την εκρίζωση της νόσου δυσχεραίνεται λόγω πρακτικών που παραβιάζουν το πλαίσιο ασφαλείας. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται:

  • Δεν δηλώνονται νεκρά ζώα για να γίνει υγειονομική ταφή.
  • Γίνονται παράνομες μετακινήσεις κοπαδιών.
  • Κυκλοφορούν μη εγκεκριμένα εμβόλια από τρίτες χώρες.
  • Υπάρχουν δημόσιες δηλώσεις που, έμμεσα, ενθαρρύνουν τη μη τήρηση των μέτρων.

Ο υπουργός τόνισε πως τέτοιες ενέργειες «υπονομεύουν την εθνική προσπάθεια περιορισμού της νόσου και δημιουργούν κίνδυνο για ολόκληρο τον πρωτογενή τομέα».

Παράνομα σκευάσματα και κίνδυνοι για τη φέτα

Όπως υπογραμμίζεται στο διαβιβαστικό, δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην ΕΕ, σύμφωνα με τον ΕΟΦ. Τα σκευάσματα που διακινούνται παράνομα περιέχουν ζωντανό ιό, προκαλώντας σύγχυση μεταξύ εμβολιασμένων και νοσούντων ζώων — εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσει στη θανάτωση ολόκληρων κοπαδιών.

Επιπλέον, με βάση τον Κανονισμό 361/2020 της ΕΕ, προϊόντα από ζώνες εμβολιασμού δεν επιτρέπεται να εξέλθουν από αυτές, γεγονός που απειλεί τις εξαγωγές και την παραγωγή της φέτας, ενός από τα εμβληματικά προϊόντα της χώρας.

«Πλήγμα για έναν ολόκληρο κλάδο»

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της υγείας των ζώων και της αγροτικής οικονομίας.

«Η σύγχυση που προκαλείται από ανεύθυνες δηλώσεις και παραβατικές πρακτικές δεν πλήττει μόνο τους κτηνοτρόφους, αλλά έναν ολόκληρο κλάδο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη, ενώ το υπουργείο επισημαίνει ότι θα συνεχίσει τους ελέγχους σε εθνικό επίπεδο για την πλήρη εφαρμογή των μέτρων.
