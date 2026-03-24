Πάργα: Ενα…νησί στη στεριά, τι να δείτε

Ιδανική εποχή για να την επισκεφτείς είναι το καλοκαίρι, αλλά και την Ανοιξη

24 Μαρ. 2026 13:00
Pelop News

Η σημερινή μας επιλογή αφορά έναν οδικό προορισμό που αποτελεί ιδανική επιλογή για απόδραση την άνοιξη, η οποία έχει μπει για τα καλά.
Ο λόγος για την Πάργα, η φυσική ομορφιά της οποίας είναι πραγματικά εντυπωσιακή, γι’ αυτό και ο επισκέπτης που έρχεται για πρώτη φορά μένει άφωνος καθώς την αντικρίζει από τη στροφή της Εθνικής Οδού Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας.

Η πόλη είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, πάνω σε ένα λοφάκι γεμάτο ελαιώνες, γύρω από έναν κλειστό κόλπο που ξανοίγεται στο βαθυγάλαζο Ιόνιο πέλαγος, συνομιλώντας με τους Παξούς και τους Αντίπαξους απέναντι. Σε απόσταση αναπνοής από την παραλία της Πάργας, εν τω μεταξύ, στέκεται και το κατάφυτο νησάκι της Παναγίας με την ομώνυμη εκκλησία και μερικά ενετικά κτίσματα.
Στην κορυφή ενός οχυρού λόφου-ακρωτηρίου που χωρίζει το λιμάνι από τη διπλανή παραλία του Βάλτου βρίσκεται το Ενετικό Κάστρο, θυμίζοντας τη μακρά ιστορία της περιοχής. Η κυριαρχία των Βενετών ξεκίνησε το 1401 και διήρκεσε μέχρι το 1797, όταν η Ενετική Δημοκρατία διαλύθηκε από τον Ναπολέοντα. Το κάστρο της Πάργας άντεξε ωστόσο μέχρι το 1819, όταν η πόλη πουλήθηκε από τους Αγγλους
Οι Παργινοί, ωστόσο, δεν άντεξαν τον Τούρκο. Περίπου 4.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τότε την πατρίδα τους και πήγαν στην Κέρκυρα, παίρνοντας μάλιστα μαζί και τα οστά των προγόνων τους, καθώς και σακιά με χώμα από τη γη της. Το 1913 η Ηπειρος απελευθερώθηκε και ενώθηκε με την Ελλάδα, οπότε πολλοί Παργινοί επέστρεψαν, έναν αιώνα μετά τον εκούσιο εκπατρισμό τους.
Οι στενές σχέσεις με τα Επτάνησα και η άμεση επιρροή των Ενετών είναι ακόμα φανερή στην αρχιτεκτονική. Πολύχρωμα διώροφα αρχοντικά δίπλα σε λαϊκά σπιτάκια, στενά πλακόστρωτα καλντερίμια, καμάρες, αψιδωτές πόρτες και γειτονιές με κρυμμένες αυλές γεμάτες λουλούδια, δίνουν στην πόλη ομορφιά και ακαταμάχητη γραφικότητα.

Σε συνεχή εξέλιξη, οι υποδομές της Πάργας δίνουν τη δυνατότητα στον καθένα να επιλέξει τη διαμονή που του ταιριάζει, ανάλογα με τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμά του: είτε σε τετράστερα ξενοδοχεία, είτε σε συγκροτήματα καλαίσθητων διαμερισμάτων, είτε σε ένα πολυτελές resort σε απόσταση μόλις 3 χιλιομέτρων.

Η εμπειρία του φαγητού είναι πολυδιάστατη, όπως θα περίμενε κανείς από ένα μέρος με τόσο ανεπτυγμένο τουρισμό. Πολλές ψαροταβέρνες, ένα-δυο αξιοπρεπή εστιατόρια, σούσι, μπεργκεράδικα, ιταλικά ρεστοράν, σουβλατζίδικα, street food.

