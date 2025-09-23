Πάρνηθα: Υπό μερικό έλεγχο η νυχτερινή πυρκαγιά στην περιοχή Μπάφι

Υπό μερικό έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Πάρνηθα, στην περιοχή Μπάφι.

Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 23:45, καίγοντας χαμηλή βλάστηση σε πλαγιά του βουνού. Για την αντιμετώπισή της τέθηκε σε εφαρμογή άμεσο επιχειρησιακό σχέδιο, με τη συμμετοχή 80 πυροσβεστών, τριών ομάδων πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχημάτων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

