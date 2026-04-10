Πάροδος Ναυμαχίας Έλλης: Η «αόρατη» υγειονομική βόμβα της Πάτρας – Ανθρωποι και ποντίκια

Στην καρδιά της «Εύας» στην Πάτρα, στην πάροδο Ναυμαχίας Ελλης, η πραγματικότητα ξεπερνά κάθε νοσηρή φαντασία. Δεν πρόκειται για ένα περιστασιακό πρόβλημα ή μια εικόνα εγκατάλειψης που θα μπορούσε κανείς να αγνοήσει. Εδώ, σε λίγα τετραγωνικά μέτρα, εκτυλίσσεται μια καθημερινότητα που μυρίζει βιολογικό και κοινωνικό αδιέξοδο, μια εικόνα που θυμίζει περιοχές πολέμου και όχι σύγχρονες γειτονιές ελληνικής πόλης.

Ο λασπόδρομος και τα πέριξ του έχουν μετατραπεί σε καταφύγιο για οικογένειες Ρομά που ζουν μέσα σε αυτοκίνητα, εγκαταλελειμμένα σπίτια και παραγκουπόλεις. Τα παιδιά παίζουν ανάμεσα σε μπάζα, σκουπίδια και κατεστραμμένα οχήματα, και οι γονείς προσπαθούν να επιβιώσουν σε συνθήκες που κανένας δεν θα θεωρούσε ανθρώπινες. Η υγιεινή είναι άγνωστη λέξη εδώ: τα νερά στάζουν από τις βροχές, οι δρόμοι είναι λασπωμένοι, και η αποφορά από τα απορρίμματα πλανάται παντού. Κάθε γωνιά της περιοχής είναι μια σιωπηλή προειδοποίηση: αυτή η γειτονιά είναι υγειονομική βόμβα έτοιμη να εκραγεί.

Τα σκουπίδια και τα μπάζα έχουν κατακλύσει τα πάντα, πλημμυρίζοντας τους χώρους γύρω από τα σπίτια και τις γραμμές του τρένου που διασχίζουν την περιοχή. Τα σκουπίδια δεν είναι μόνο περιττώματα ή σακούλες με απόβλητα, είναι στοιβαγμένα υλικά οικοδομών, σπασμένα έπιπλα, μεταλλικά και πλαστικά απορρίμματα που έχουν αφεθεί χωρίς κανένα έλεγχο. Ο συνδυασμός αυτών με την υγρασία και τον ήλιο δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση ασθενειών, ενώ παράλληλα εγκυμονεί κίνδυνο ατυχημάτων και πυρκαγιών.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΓΟΛΓΟΘΑΣ

Οι κάτοικοι της περιοχής ζουν καθημερινά μια αγωνία που δύσκολα περιγράφεται με λέξεις. Οι γείτονες που έχουν σπίτια εκεί διαμαρτύρονται, προσφεύγουν στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, στον Δήμο, καταθέτουν αναφορές και παραπονούνται για την απαράδεκτη κατάσταση. Το αποτέλεσμα; Σιωπή. Η αδιαφορία και η καθυστέρηση των αρμόδιων φορέων έχουν αφήσει την περιοχή στο έλεος του χάους, χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση που να προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν είναι μόνο βάρος για τους μόνιμους κατοίκους. Είναι κυρίως μια ντροπή για τον τρόπο που ζουν οι ίδιοι οι Ρομά. Τα μικρά παιδιά μεγαλώνουν μέσα στη βρομιά, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό, χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής, σε περιβάλλον που αναπαράγει την εξαθλίωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η κατάσταση στην πάροδο Ναυμαχίας Ελλης δεν είναι απλώς ένα ζήτημα καθαριότητας ή αισθητικής. Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας, κοινωνικής δικαιοσύνης και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η παρακολούθηση της περιοχής από τις υγειονομικές υπηρεσίες είναι αποσπασματική, και η παρέμβαση του Δήμου ανύπαρκτη. Οι ευθύνες βαραίνουν εκείνους που γνωρίζουν και δεν πράττουν. Κάθε ημέρα που περνά, η «βόμβα» αυτή μετρά αντίστροφα, και ο κίνδυνος γίνεται όλο και πιο ορατός.

Η αυτοψία μας δεν αποτυπώνει μόνο μία εικόνα εγκατάλειψης. Καταγράφει ένα κοινωνικό αδιέξοδο που απαιτεί άμεση παρέμβαση, σχέδιο και ανθρώπινη ευαισθησία.

Οπως σημειώνουν στην «Π» οι κάτοικοι, απαιτείται οργανωμένος σχεδιασμός για την απομάκρυνση των απορριμμάτων, για τη διασφάλιση υγιεινών συνθηκών διαβίωσης, και για την υποστήριξη των ίδιων των οικογενειών Ρομά που ζουν σε αυτή την παραγκούπολη. Διαφορετικά, η βόμβα αυτή δεν θα μείνει απλώς «αόρατη». Θα εκραγεί με τραγικό τρόπο, και τότε κανείς δεν θα μπορεί να πει ότι δεν ήξερε.

Η πάροδος Ναυμαχίας Ελλης είναι σήμερα μία μικρογραφία μίας κοινωνίας που εγκαταλείπει τα πιο αδύναμα μέλη της. Το ζητούμενο για τους κατοίκους δεν είναι να αλλάξει μόνο η εμφάνιση της γειτονιάς. Είναι να αλλάξει η ζωή των ανθρώπων που ζουν μέσα στην απόλυτη εξαθλίωση, να τους δοθεί η δυνατότητα για αξιοπρεπή διαβίωση και να μπει ένα τέλος στην αόρατη υγειονομική βόμβα, που απειλεί ολόκληρη την περιοχή.

