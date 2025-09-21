Παρών ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος στο ιστορικό μνημόσυνο της δολοφονίας του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας,

Το μνημόσυνο τελέστηκε στον ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου Πατρών

Παρών ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος στο ιστορικό μνημόσυνο της δολοφονίας του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας,
21 Σεπ. 2025 16:14
Pelop News

Ο βουλευτής Αχαϊας του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης υγείας του κόμματος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος παρέστη σήμερα,  Κυριακή, στον ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου Πατρών για τη θεία λειτουργία-ιστορικό μνημόσυνο της δολοφονίας του πρώτου κυβερνήτη της απελευθερωμένης Ελλάδας, μετά τα 400 χρόνια σκλαβιάς, Ιωάννη Καποδίστρια, που έπεσε από φονικό ελληνικό χέρι στις 27/9/1831 έξω από το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση μπροστά στη προτομή του, πλησίον του ιερού ναού και κατάθεση στεφάνων. Τιμητικό παρών από το “Άγημα ιστορικής αναβίωσης Πατρών – Παναγιώτης Καρατζάς”.

