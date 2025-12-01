Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Άρη Χατζηστεφάνου στην Πάτρα: Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή

Το βιβλιοπωλείο Pixelbooks στην Πάτρα και οι Εκδόσεις Τόπος παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Άρη Χατζηστεφάνου, ένα εγχειρίδιο αποκάλυψης των μηχανισμών ψηφιακής χειραγώγησης και των σύγχρονων μορφών παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο.

01 Δεκ. 2025 11:28
Pelop News

Το βιβλιοπωλείο Pixelbooks και οι Εκδόσεις Τόπος προσκαλούν το κοινό στη παρουσίαση του νέου βιβλίου του Άρη Χατζηστεφάνου, με τίτλο «Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση στο Ίντερνετ», τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 στις 7 μ.μ.
Στην εκδήλωση, ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με τη δημοσιογράφο Μαριάννα Τζιαντζή, συζητώντας με τους αναγνώστες γύρω από τα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο.

Ο συγγραφέας

Ο Άρης Χατζηστεφάνου είναι δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός και σκηνοθέτης, με πορεία σε ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έχει ξεχωρίσει για τη δουλειά του στη ραδιοφωνική παραγωγή, την αρθρογραφία και τη δημιουργία ντοκιμαντέρ με πολιτικό περιεχόμενο.

Το βιβλίο

Στο νέο του έργο, ο Χατζηστεφάνου εξετάζει τις σύγχρονες μορφές ψηφιακής παραπληροφόρησης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Με ερωτήματα που ανοίγουν το πεδίο της συζήτησης — από το αν ο Σωκράτης θα μπορούσε να θεωρηθεί «πρώτο τρολ» της ιστορίας, μέχρι το πώς ένα ισραηλινό bot στράφηκε εναντίον του Τελ Αβίβ — ο συγγραφέας φωτίζει τις κρυφές διαδρομές μέσα από τις οποίες προπαγάνδα και παραπληροφόρηση περνούν απαρατήρητες στη σύγχρονη ψηφιακή ζωή.

Παρουσιάζονται ακόμη μορφές παραπληροφόρησης που εντοπίζονται σε χάρτες της Google, βιντεοπαιχνίδια και αλγορίθμους πλατφορμών όπως το Netflix και το TikTok, ενώ αναλύεται πώς η χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε μηχανές αναζήτησης μπορεί να επηρεάσει το διαδίκτυο και τη δημοσιογραφία όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Ως συνέχεια του βιβλίου «Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση. Πώς τις εντοπίζουμε» (2022), το νέο έργο λειτουργεί ως πρακτικό εγχειρίδιο αναγνώρισης και αποκάλυψης οργανωμένων μηχανισμών επιρροής. Ταυτόχρονα, ο συγγραφέας αποδομεί τεχνοφοβικούς μύθους και προτρέπει σε μια πιο ώριμη κατανόηση της τεχνολογίας ως εργαλείου που μπορεί όχι μόνο να ελέγχει, αλλά και να ενδυναμώνει.

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Άρη Χατζηστεφάνου στην Πάτρα: Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή
