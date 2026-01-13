Παρουσίαση του συλλεκτικού λευκώματος «Στον Πατρινό Ρυθμό» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Με αφετηρία το 1829 και τον πρώτο αποκριάτικο χορό στην οικία του εμπόρου Ιωάννη Μακρυγιάννη, το Πατρινό Καρναβάλι συμπληρώνει φέτος 198 χρόνια ένδοξης ιστορίας. Με αφορμή αυτή την επέτειο, η Art & Act και οι Εκδόσεις Παπαζήση, εξέδωσαν το συλλεκτικό λεύκωμα του Γιώργου Δούκα, με τίτλο «Στον Πατρινό Ρυθμό».

Η επίσημη παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 17:30, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ο συγγραφέας Γιώργος Δούκας εξιστορεί (στα πρότυπα του «Ερωτόκριτου») την ιστορία και τη μοναδική ατμόσφαιρα της καρναβαλικής Πάτρας. Ως άλλος περιηγητής του 19ου αιώνα, όπως αναφέρει στον πρόλογο του ο ποιητής Αντώνης Σκιαθάς, περιγράφει με έμμετρο τρόπο, τα του Πατρινού Καρναβαλιού ως συνοδοιπόρος. Με μία μοναδική πειθαρχία στο χρόνο δράσης του θεσμού, περιγράφει την ιστορία των γεγονότων, περιηγείται στην πόλη, βιώνει τις δράσεις, συνομιλεί με πρόσωπα και καταγράφει την ψυχή του καρνάβαλου από τη γέννησή του έως την καύση του.

Η έκδοση περιλαμβάνει σπάνιες μαρτυρίες και κοσμείται από το φωτογραφικό υλικό της Φαύστας Φραντζή και του Νικόλα Καραβαγγέλη, ενώ το εξώφυλλο κοσμεί ο εμβληματικός πίνακας του ζωγράφου Δημήτρη Βούρτση

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν:

Χαιρετισμός: Ιάσωνας Φωτήλας- Υφυπουργός Πολιτισμού και βουλευτής ΝΔ Αχαΐας.

Ομιλητές:

Αντώνης Δ Σκιαθάς- Ποιητής, Πρόεδρος Γραφείου Ποιήσεως

Άκια Σταμάτη- Καρναβαλίστρια – Μέλος ΔΣ ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι

Πηνελόπη Αλιβιζάτου- Α’ εκπρόσωπος πληρώματος 40 και μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων

Λυκούργος Σταυρουλόπουλος- Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος – Μέλος Δ.Σ. Καρναβαλικού Κομιτάτου Πάτρας

Θα διαβάσουν οι ηθοποιοί:

Κούλλης Νικολάου, Θανάσης Τούμπουλης

