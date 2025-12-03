Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση της «Ιθάκης»: «Είμαι υπερήφανος για όσα καταφέραμε ως κυβέρνηση, μας αξίζει μια καλύτερη Ελλάδα» ΒΙΝΤΕΟ

Σε ένα κατάμεστο θέατρο Παλλάς και με την παρουσία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Νέας Αριστεράς και εκατοντάδων πολιτών, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου 2025 το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη».

«Για όσα ως κυβέρνηση προσπαθήσαμε και καταφέραμε δεν είμαι απλώς αμετανόητος. Είμαι περήφανος» δήλωσε στην αρχή της ομιλίας του ο πρώην πρωθυπουργός.

Αναφέρθηκε στη «χρεοκοπημένη χώρα με άδεια ταμεία» που παρέλαβε το 2015 και υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή του κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια «χωρίς αστερίσκους», να ρυθμίσει το χρέος και να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της. Παράλληλα χαρακτήρισε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «την εντιμότερη στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας».

Άσκησε δριμεία κριτική στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι παρέλαβε το 2019 «επισκευασμένο σκαρί σε ήρεμα νερά» και μετά από έξι χρόνια «μας γύρισε πίσω στο βάλτο». Απέδωσε στους προηγούμενους κυβερνήτες τη χρεοκοπία, την εκτίναξη της ανεργίας στο 27%, την κατάργηση 13ου-14ου μισθού και σύνταξης και την «ντροπή του Γερούν-Βάστα Σόιμπλε».

Κλείνοντας, ο κ. Τσίπρας ζήτησε «μια νέα ηθική διακυβέρνησης» και παρουσίασε την ανάγκη για ένα ολιστικό Εθνικό Σχέδιο Αναγέννησης βασισμένο σε τέσσερις πυλώνες: ανάπτυξη, αναδιανομή, ασφάλεια και ανθεκτικότητα. «Δεν πάει άλλο. Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη και μπορούμε», τόνισε.

ΔΕΙΤΕ την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη»:

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα:

Η ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο όσων θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές, δεν θα εγκαταλείψουμε αμαχητί τη διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης σε αυτό τον τόπο, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Δεν έχω σκοπό να απολογηθώ, ιδίως σε εκείνους που διέπραξαν τον φόνο και τώρα μας κατηγορούν ότι δεν φροντίσαμε όπως έπρεπε τα ορφανά που δημιούργησαν.

Εμείς πετύχαμε εκεί όπου αυτοί αποτύχανε, και μάλιστα δις

Δεν έχω κανένα πρόβλημα να με κατηγορούν ως αμετανόητο

Μας παρέδωσαν το 2015 μια ρημαγμένη πατρίδα στα νύχια των δανειστών. Έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να αποτύχουμε, αν και ήξεραν καλά ότι η δική μας αποτυχία θα ήταν και η χαριστική βολή για τη χώρα.

Μετά το 2019 μας γύρισαν πίσω στον βάλτο.

Ο μισθός ή η σύνταξη τελειώνει στο πρώτο εικοσαήμερο. Οι λογαριασμοί, τα ενοίκια, το κόστος του σούπερ μάρκετ έχουν πολλαπλασιαστεί. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει καταρρακωθεί. Ένας μισθός 1300 ευρώ σήμερα αγοράζει μόνο όσα περίπου αγόραζε ένας μισθός 900 ευρώ το 2019.

Δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει λάθος. Εχουμε μια λάθος κυβέρνηση

Η χώρα χρειάζεται νέα ηθική διακυβέρνησης, χρειάζεται σχέδιο τεσσάρων πυλώνων

Χρειάζονται συγκρούσεις με κατεστημένα συμφέροντα. Να μοιραστούμε δίκαια τα βάρη που απαιτούντα για την αναγέννηση της πατρίδας μας. Οι έχοντες και κατέχοντες οφείλουν να στηρίξουν αναλογικά περισσότερα, σήμερα συμβαίνει το αντίθετο.

Επείγουν πολιτικές ενίσχυσης της ανθεκτικότητας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Όπως, και μια στρατηγική αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης, παράλληλα με μια κοινωνική στεγαστική πολιτική που θα εξασφαλίσει προσιτή και αξιοπρεπή στέγη σε όλους και ιδιαίτερα στα νέα ζευγάρια.

Χρειαζόμαστε νέα εθνική πυξίδα η Ελλάδα χρειάζεται να είναι παράγοντας ειρήνης, απέναντι στη ρωσική εισβολή, αλλά και απέναντι στη αντιρωσική υστερία. Η Ελλάδα να πάρει θέση ενάντια στη γενοκτονία της Γάζας, όχι σε αύξηση των στρατιωτικών δαπανών σε βάρος του κοινωνικού κράτους.

Χρειαζόμαστε Ελλάδα ισχυρή της δημοκρατίας, της ελευθερίας της αλληλεγγύης, ισχυρή και αυτοδύναμη, πυλώνας σταθερότητας όχι πρόθυμος ή υποτελής δορυφόρος, το ενός ή του άλλου.

Καμία αλλαγή δεν μπορεί να έρθει από τα πάνω. Εκείνο που βλέπουμε είναι να μεγαλώνει ένα κύμα απογοήτευσης. Ζούμε σε μια από τις χειρότερες περιόδους της μεταπολιτευτικής ιστορίας. Η πλειοψηφία των πολιτών δεν πιστεύει ότι έχουμε αληθινή δημοκρατία, δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς, και την ελληνική δικαιοσύνη. Αυτή η κοινωνική αγανάκτηση μπορεί να γίνει τροφή για τα τέρατα της ακροδεξιάς.

Η εικόνα της Αριστεράς «ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό» είναι απογοητευτική. Η κοινωνία δεν νοιάζεται για άγχη, φιλοδοξίες, εγωισμούς… Η κοινωνία νοιάζεται και αγωνιά για να υπάρξει εναλλακτική στον τόπο, για να σταματήσει το καθεστώς της κλεπτοκρατίας των μεγάλων ανισοτήτων.

Μίλησα για την ανάγκη ενός νέου πατριωτισμού, σήμερα μιλάω και για την ανάγκη νέας μεταπολίτευσης, ενός μεγάλου πολιτικού Bing Bang με επιστροφή των πολιτών στην πολιτική. Χρειάζεται σοκ δημοκρατίας.

Έχουμε κυβέρνηση ετοιμόρροπη στον τόπο που παραμένει κυρίαρχη γιατί δεν έχει αντίπαλο παρότι είναι αναποτελεσματική. Χρειάζεται αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Και η διέξοδος σήμερα είναι μέσα από τη παρέμβασή μας οι προοδευτικοί και δημοκρατικοί πολίτες να δώσουμε μια φρέσκια πνοή που θα παρασύρει τις αδρανείς γραφειοκρατίες.

Έναν νέο άνεμο αλλαγής, που όμως για να έρθει για τον τόπο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσει από εμάς.

Αυτό που απαιτείται, λοιπόν, σήμερα για τη δημοκρατική παράταξη, είναι να προχωρήσει σε διεργασίες Επανίδρυσης της πολιτικής και οργανωτικής της υπόστασης.

Με στόχο όχι να αναπαράγει ελίτ και γραφειοκρατίες σε κομματικά αξιώματα, αλλά να γίνει ξανά πρωταγωνιστική δύναμη, για τον λαό και για τον τόπο.

Μέσα από μια ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, να δημιουργηθεί μια μεγάλη, πολύχρωμη, κινηματική, αλλά προγραμματικά συμπαγής και αποφασισμένη προοδευτική παράταξη, ικανή να αγκαλιάσει όλους τους αριστερούς, δημοκρατικούς, ευαίσθητους πολίτες.

Ώστε να καταφέρει να διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου στις επόμενες εκλογές.

Αυτό είναι, Φίλες και φίλοι, σήμερα το καθήκον κάθε αριστερού, προοδευτικού, δημοκρατικού πολίτη.

Να μιλήσουμε, να πείσουμε, να σηκώσουμε με το λόγο και την πράξη μας από τον καναπέ της απογοήτευσης όσους έπαψαν να ελπίζουν.

Να χτίσουμε την προσωπική και συλλογική αντίσταση στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας, που σήμερα μας κυβερνά.

Να οργανώσουμε σε κάθε πόλη, γειτονιά, περιοχή, χώρο εργασίας ή φοίτησης, πρωτοβουλίες επανίδρυσης, δικαιοσύνης και αλλαγής.

Πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης, που θα σπάνε τα στεγανά της απομόνωσης μεταξύ των πολιτών.

Πρωτοβουλίες που θα είναι ανοιχτές στην επιθυμία όλων να είναι συνεπιβάτες στο ταξίδι,

μα αδιάβατες στην επιθυμία κάποιων να ταξιδεύουν πάντα στην πρώτη θέση.

Από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στη πρώτη θέση για κανέναν.

Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ξαναβρούμε το όραμα, τις ιδέες που εμπνέουν, τις αξίες μας.

Όχι προνόμια και αξιώματα.

Αλλά συλλογικό όραμα για την Αλλαγή.

Αυτό χρειαζόμαστε.

Μέσα από τη συμμετοχή του καθένα και της καθεμιάς, τις μικρές ή μεγάλες πρωτοβουλίες, να χτίσουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο κίνημα, ικανό να δώσει πολιτική υπόσταση στο πλειοψηφικό πια αίτημα:

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!

Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη !

Και μπορούμε !

Και δεν νομίζω ότι πέφτω έξω, αν πω ότι η σημερινή σας παρουσία, για τους περισσότερους τουλάχιστον, είναι και μια εκδήλωση προσδοκίας, μια δήλωση συμμετοχής στο νέο ταξίδι, που θα ξεκολλήσει την Ελλάδα από το σημερινό βάλτο και θα την οδηγήσει στις καθαρές θάλασσες της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας.

Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε μαζί και σ’ αυτό το ταξίδι.

Με τις εμπειρίες και τα τραύματά μας.

Αλλά και με την απόφαση να μην παραιτηθούμε από το όραμα, το στόχο, το σχέδιο, μιας Ελλάδας που αξίζει στην ιστορία και τους πολίτες της.

Αυτό είναι το μήνυμα της Ιθάκης:

Όπως καταφέραμε τότε να φτάσουμε παρά τις τρομακτικές δυσκολίες στον προορισμό μας.

Έτσι ξανά θα τα καταφέρουμε.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία δεκάδων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικών φίλων και πλήθους κόσμου που γέμισε τη μεγάλη αίθουσα του θεάτρου.

