Πάσχα 2026: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα Μ. Δευτέρα τα καταστήματα στην Πάτρα

Σε εορταστικούς ρυθμούς η αγορά της Πάτρας. Δείτε το αναλυτικό πασχαλινό ωράριο για τα καταστήματα.

06 Απρ. 2026 8:51
Pelop News

Σε ρυθμούς Πάσχα κινείται πλέον η αγορά της Πάτρας. Το πασχαλινό ωράριο στα εμπορικά καταστήματα στην Πάτρα ξεκίνησε ήδη από την Κυριακή των Βαΐων, ενώ από σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, τα καταστήματα λειτουργούν με σπαστό ωράριο.

Σύμφωνα με τον εορταστικό ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου, η αγορά θα παραμείνει ανοιχτή πρωί και απόγευμα έως και τη Μεγάλη Τετάρτη, ενώ τη Μεγάλη Πέμπτη θα εφαρμοσθεί συνεχές ωράριο. Αναλυτικά:

  • Μεγάλη Δευτέρα (6/4) έως Μεγάλη Τετάρτη (8/4): 09:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00

  • Μεγάλη Πέμπτη (9/4): 09:00 – 21:00 (Συνεχές)

  • Μεγάλη Παρασκευή (10/4): 13:00 – 19:00

  • Μεγάλο Σάββατο (11/4): 10:00 – 15:00

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται για τη Μεγάλη Παρασκευή, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει ρητά τη λειτουργία των καταστημάτων και την απασχόληση προσωπικού πριν από τις 13:00. Ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί τους επαγγελματίες να συμμορφωθούν αυστηρά με τη συγκεκριμένη οδηγία προς αποφυγή προστίμων.

Την Κυριακή του Πάσχα (12/4) και τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4) τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, καθώς οι ημέρες αυτές αποτελούν επίσημες αργίες.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι για τους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν την Κυριακή των Βαΐων για περισσότερες από πέντε ώρες, προβλέπεται η χορήγηση μίας επιπλέον ημέρας ανάπαυσης (ρεπό) εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

