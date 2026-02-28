Πάσχα 2026: Πότε πέφτει και ποια τριήμερα φέρνει – Όλες οι αργίες της χρονιάς

Στις 12 Απριλίου 2026 θα εορταστεί η Κυριακή του Πάσχα, με τη Μεγάλη Εβδομάδα να ξεκινά από τις 6 Απριλίου. Η φετινή ημερομηνία θεωρείται σχετικά πρώιμη, γεγονός που επηρεάζει και τον προγραμματισμό αδειών και εξορμήσεων.

Το ημερολόγιο της Μεγάλης Εβδομάδας 2026

Μεγάλη Δευτέρα: 6 Απριλίου

Μεγάλη Τρίτη: 7 Απριλίου

Μεγάλη Τετάρτη: 8 Απριλίου

Μεγάλη Πέμπτη: 9 Απριλίου

Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου

Μεγάλο Σάββατο: 11 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου

Κυριακή του Θωμά: 19 Απριλίου

Η Δευτέρα του Πάσχα, στις 13 Απριλίου, αποτελεί επίσημη αργία.

Οι βασικές αργίες και τα τριήμερα του 2026

Εθνική Επέτειος 25ης Μαρτίου: Τετάρτη

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (δημιουργεί τριήμερο)

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

28η Οκτωβρίου: Τετάρτη

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Με την Πρωτομαγιά και του Αγίου Πνεύματος να προσφέρουν «έτοιμα» τριήμερα, το 2026 δίνει αρκετές ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις, ιδιαίτερα την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού.

