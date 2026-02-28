Πάσχα 2026: Πότε πέφτει και ποια τριήμερα φέρνει – Όλες οι αργίες της χρονιάς
Νωρίς έρχεται φέτος το Πάσχα, καθώς θα εορταστεί στις 12 Απριλίου 2026. Μαζί με τη Μεγάλη Εβδομάδα, διαμορφώνεται και ο χάρτης των αργιών και των τριημέρων της νέας χρονιάς.
Στις 12 Απριλίου 2026 θα εορταστεί η Κυριακή του Πάσχα, με τη Μεγάλη Εβδομάδα να ξεκινά από τις 6 Απριλίου. Η φετινή ημερομηνία θεωρείται σχετικά πρώιμη, γεγονός που επηρεάζει και τον προγραμματισμό αδειών και εξορμήσεων.
Το ημερολόγιο της Μεγάλης Εβδομάδας 2026
Μεγάλη Δευτέρα: 6 Απριλίου
Μεγάλη Τρίτη: 7 Απριλίου
Μεγάλη Τετάρτη: 8 Απριλίου
Μεγάλη Πέμπτη: 9 Απριλίου
Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου
Μεγάλο Σάββατο: 11 Απριλίου
Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου
Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου
Κυριακή του Θωμά: 19 Απριλίου
Η Δευτέρα του Πάσχα, στις 13 Απριλίου, αποτελεί επίσημη αργία.
Οι βασικές αργίες και τα τριήμερα του 2026
- Εθνική Επέτειος 25ης Μαρτίου: Τετάρτη
- Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (δημιουργεί τριήμερο)
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
- 28η Οκτωβρίου: Τετάρτη
- Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
Με την Πρωτομαγιά και του Αγίου Πνεύματος να προσφέρουν «έτοιμα» τριήμερα, το 2026 δίνει αρκετές ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις, ιδιαίτερα την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού.
