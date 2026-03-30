Πάσχα: Γιατί ονομάζεται Βουβή η εβδομάδα πριν την Κυριακή των Βαΐων;

Πρόκειται για ημέρες με έντονο συμβολισμό, που καλούν τους πιστούς σε σιωπή, περισυλλογή και βαθύτερη πνευματική προετοιμασία.

Πάσχα: Γιατί ονομάζεται Βουβή η εβδομάδα πριν την Κυριακή των Βαΐων;
30 Μαρ. 2026 22:11
Pelop News

Καθώς πλησιάζουμε προς το Πάσχα, η Ορθόδοξη Εκκλησία εισέρχεται σε μία ιδιαίτερη περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής: την εβδομάδα προ των Βαΐων, γνωστή και ως Βουβή ή Κουφή Εβδομάδα.

Πρόκειται για ημέρες με έντονο συμβολισμό, που καλούν τους πιστούς σε σιωπή, περισυλλογή και βαθύτερη πνευματική προετοιμασία.

Η ονομασία «Βουβή» ή «Κουφή» Εβδομάδα δεν είναι τυχαία. Δεν παραπέμπει σε κάποια έλλειψη, αλλά σε μια συνειδητή επιλογή σιωπής. Είναι η περίοδος κατά την οποία η Εκκλησία περιορίζει τους εξωτερικούς πανηγυρισμούς και στρέφει το βλέμμα προς τα μέσα, ενθαρρύνοντας τους πιστούς να απομακρυνθούν από τον θόρυβο της καθημερινότητας.

Η σιωπή αυτή έχει βαθύ πνευματικό νόημα. Μετά από εβδομάδες νηστείας και πνευματικού αγώνα, η Εκκλησία προετοιμάζει τον άνθρωπο για τα κορυφαία γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας. Είναι ένα «κατώφλι» πριν από τα Πάθη, μία περίοδος εσωτερικής κάθαρσης και συγκέντρωσης.

Γέφυρα ανάμεσα στη Σαρακοστή και την κορύφωση του Θείου Δράματος
Παράλληλα, η εβδομάδα αυτή λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στη Σαρακοστή και τη δραματική κορύφωση του Θείου Δράματος. Οι ακολουθίες αποκτούν πιο κατανυκτικό χαρακτήρα, ενώ η έμφαση δίνεται λιγότερο στο εξωτερικό και περισσότερο στο εσωτερικό βίωμα της πίστης.

Η παράδοση θέλει τους πιστούς να αποφεύγουν τις έντονες κοινωνικές δραστηριότητες, να περιορίζουν τον θόρυβο και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην προσευχή και τη σκέψη. Δεν είναι μια εβδομάδα «κενή», αλλά γεμάτη νόημα – μια σιωπή που προετοιμάζει για όσα θα ακολουθήσουν.

Η Βουβή ή Κουφή Εβδομάδα υπενθυμίζει ότι η πορεία προς την Ανάσταση δεν είναι μόνο εξωτερική, αλλά κυρίως εσωτερική. Μέσα από τη σιωπή, ο άνθρωπος καλείται να ακούσει τον εαυτό του, να αναμετρηθεί με τα λάθη του και να αναζητήσει την ουσιαστική αλλαγή.

Καθώς η Κυριακή των Βαΐων πλησιάζει και η Μεγάλη Εβδομάδα βρίσκεται προ των πυλών, η περίοδος αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία: είναι η τελευταία ευκαιρία για βαθιά προετοιμασία πριν από τη συγκλονιστική κορύφωση της Ορθοδοξίας – τα Πάθη και την Ανάσταση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:06 iOS 26.4: Νέα εποχή για το iPhone με τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια και αναβαθμίσεις σε βασικές εφαρμογές
22:58 Α1 ΕΣΚΑ-Η: Ασταμάτητη η ΑΕ Ροϊτίκων, έκανε το «22 στα 22», ανάσα για ΠΑΣ Ναυπάκτου 62-59 τη Ανδραβίδα
22:51 Ανοίγει την Τρίτη η πλατφόρμα Α21 – επίδομα παιδιού
22:40 Premier League: Το 75% των φιλάθλων ζητά την κατάργηση του VAR
22:36 Επιμελητήριο Αχαΐας: Εγκρίθηκαν η διοργάνωση της 1ης Patras Expo AGRO FOOD & DRINK και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΧΕΠΑΝ
22:31 Πάσχα στο σπίτι για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς – Ποιες εταιρείες δίνουν έκπτωση έως 50% σε εισιτήρια
22:22 Πάτρα: Με εντολή εισαγγελέα αστυνομική φύλαξη στο 10 μηνών βρέφος από τον Πύργο
22:20 Αυστραλία: «Ψαλίδι» στον φόρο καυσίμων για τρεις μήνες – Παρέμβαση λόγω εκτίναξης τιμών
22:11 Πάσχα: Γιατί ονομάζεται Βουβή η εβδομάδα πριν την Κυριακή των Βαΐων;
22:02 Αίγιο: Μετά το Πάσχα ανοίγει ο «Απόλλων»
21:51 Σοκ στην Αργεντινή: Μαθητής 13 ετών νεκρός από πυροβολισμούς σε σχολείο
21:44 Αίγιο: Ολο το «παρασκήνιο» στο έργο σύνδεσης λιμανιού και Ολυμπίας Οδού
21:36 Ξεκίνησε η βεβαίωση κλήσεων και προστίμων από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων
21:28 Στράτος Τζώρτζογλου: Είμαι ελεύθερος και ανοιχτός στο να ερωτευτώ
21:20 Αγρίνιο: Εξομολογήθηκε σε ιερέα, μετανόησε και παραδόθηκε στις αρχές για ληστεία
21:14 Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε την ενεργοβόρο βιομηχανία για να διατηρηθεί όρθια
21:09 Οι κλήσεις του Βλάχου για την προετοιμασία της Εθνικής
21:04 Πάτρα: Κινητοποίηση της αστυνομίας για την εξαφάνιση 13χρονου από το Νοσοκομείο Ρίου
20:56 Γερμανία – Μερτς: Το 80% των Σύρων που ζουν εδώ πρέπει να αποχωρήσουν στα επόμενα τρία χρόνια
20:40 Στη φυλακή 35χρονος που ξυλοκοπούσε και είχε φυλακίσει τη σύντροφό του σε σπίτι στο Βόλο
