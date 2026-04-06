Πάσχα με βροχές και κρύο: Ανατροπή του καιρού από το Μεγάλο Σάββατο, χειμωνιάτικο το σκηνικό

Με δύο διαφορετικά «πρόσωπα» φαίνεται πως θα κυλήσει ο φετινός καιρός του Πάσχα, καθώς οι πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας θα θυμίζουν άνοιξη, αλλά όσο θα πλησιάζουμε προς την Ανάσταση και την Κυριακή του Πάσχα, τα στοιχεία δείχνουν σαφή μεταβολή του σκηνικού. Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις των μετεωρολόγων συγκλίνουν στο ότι από το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται πιο άστατος καιρός, με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, εικόνα που σε αρκετές περιοχές θα παραπέμπει περισσότερο σε φθινόπωρο ή και σε χειμωνιάτικες συνθήκες, παρά σε πασχαλινή άνοιξη.

Για σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, η εικόνα παραμένει γενικά ήπια σε όλη τη χώρα, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και περιορισμένες βροχές κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι φτάνουν κατά τόπους τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία διατηρείται σε ανοιξιάτικα επίπεδα, αγγίζοντας τοπικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχα ήπιο προβλέπεται και το σκηνικό για τη Μεγάλη Τρίτη, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές.

Από τη Μεγάλη Τετάρτη και κυρίως από τη Μεγάλη Πέμπτη, η ατμόσφαιρα αναμένεται να γίνει πιο ασταθής. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για τοπικές βροχές σε ηπειρωτικές περιοχές και στη συνέχεια για πιο αισθητή μεταβολή στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας, με τα φαινόμενα να πυκνώνουν και τη θερμοκρασία να υποχωρεί. Η Μεγάλη Παρασκευή, με βάση τις έως τώρα εκτιμήσεις, δεν φαίνεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, αν και από το βράδυ και μετά αυξάνονται οι νεφώσεις, κυρίως από τα δυτικά.

Η πιο ουσιαστική αλλαγή τοποθετείται χρονικά στο Μεγάλο Σάββατο και στην Κυριακή του Πάσχα. Εκεί εντοπίζεται και η μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα δείχνουν αρκετές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ κατά τόπους δεν αποκλείονται και πιο έντονα φαινόμενα. Οι εκτιμήσεις του Σάκη Αρναούτογλου κινούνται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, τονίζοντας ότι η αστάθεια θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, με πιο ευνοημένες την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.

Το ίδιο μοτίβο φαίνεται πως μπορεί να διατηρηθεί και τη Δευτέρα του Πάσχα, έστω με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων. Αυτό σημαίνει ότι οι εορταστικές μετακινήσεις, η Ανάσταση σε υπαίθριους χώρους και το παραδοσιακό πασχαλινό τραπέζι ενδέχεται να επηρεαστούν σε αρκετές περιοχές, ειδικά όπου η βροχή συνοδευτεί από πιο αισθητή ψυχρή εισβολή. Πάντως, επειδή οι προγνώσεις για τόσο μακρινές ακόμη ημέρες μπορεί να μεταβληθούν, οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι θα πρέπει να παρακολουθούνται οι επικαιροποιημένες εκτιμήσεις όσο θα πλησιάζουμε προς το τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας.

Αυτό που προς το παρόν προκύπτει με σχετική καθαρότητα είναι ότι το φετινό Πάσχα δύσκολα θα έχει παντού σταθερά, ζεστά και ανοιξιάτικα χαρακτηριστικά. Αντίθετα, το πιθανότερο σενάριο δείχνει ένα πέρασμα από την ηπιότητα των πρώτων ημερών σε πιο άστατες και ψυχρότερες συνθήκες, με τον καιρό να γίνεται βασικός παράγοντας στον εορταστικό προγραμματισμό σε μεγάλο μέρος της χώρας.

