Πάσχα: Πληρότητα πάνω από 75% στις πτήσεις

Όλα δείχνουν ότι ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια κατά τη διάρκεια του Πάσχα, με τη μέση πληρότητα των πτήσεων να ξεπερνά ήδη το 75%, τόσο στο δίκτυο εσωτερικού όσο και στο δίκτυο εξωτερικού.

Πιο συγκεκριμένα, συγκριτικά με το Πάσχα του 2025, η κίνηση φέτος παραμένει σε αντίστοιχα επίπεδα, παρά το περιβάλλον αβεβαιότητας που επιβαρύνει την ψυχολογία και την «τσέπη» των ταξιδιωτών και παρά το γεγονός ότι φέτος οι περίοδοι εορτασμού για Καθολικούς και Ορθοδόξους δεν συμπίπτουν, όπως είχε συμβεί πέρυσι, κάτι που είχε τότε ενισχύσει τις συνολικές πληρότητες στις πτήσεις.

Η ζήτηση επικεντρώνεται κυρίως σε προορισμούς του εξωτερικού, με ορισμένους να ξεπερνούν σε πληρότητα το 85%. Σύμφωνα με πηγές στις εταιρείες αερομεταφορών, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού μας αερομεταφορές -της Aegean-, οι επιβάτες φαίνεται να προτιμούν χώρες της Ιβηρικής, το Μαρόκο και τις Σκανδιναβικές χώρες, ενώ η έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε αυξημένες ακυρώσεις πτήσεων προς την περιοχή. Παράλληλα, η κίνηση εντός Ελλάδας διατηρείται σταθερή, με δημοφιλείς προορισμούς τα νησιά και τις παραθαλάσσιες πόλεις, ιδιαίτερα για μικρές και οικογενειακές αποδράσεις ενώ την τιμητική τους έχουν μέρη της Ελλάδας με τοπική παράδοση στον εορτασμό του Πάσχα.

Στο δίκτυο εξωτερικού από και προς την Αθήνα, οι κορυφαίοι προορισμοί είναι η Στοκχόλμη, το Ελσίνκι, η Μπολόνια, το Λουξεμβούργο και το Μπιλμπάο, ενώ για το εσωτερικό δίκτυο ξεχωρίζουν η Κάρπαθος, η Σάμος, η Αλεξανδρούπολη, η Λέρος και τα Ιωάννινα. Από και προς τη Θεσσαλονίκη, οι πιο δημοφιλείς διεθνείς πτήσεις κατευθύνονται προς Βαρκελώνη, Βρυξέλλες, Μιλάνο, Λάρνακα και Ρώμη, ενώ στο εσωτερικό, η κίνηση συγκεντρώνεται σε Κω, Σαντορίνη, Λήμνο, Ρόδο και Μύκονο.

Οι αεροπορικές εταιρείες εμφανίζονται ικανοποιημένες με την εικόνα των κρατήσεων, καθώς η αυξημένη ζήτηση και η πληρότητα των πτήσεων δείχνουν ότι οι Έλληνες συνεχίζουν να επιλέγουν τόσο εγχώριους όσο και διεθνείς προορισμούς για τις πασχαλινές τους διακοπές, διατηρώντας σταθερά υψηλά επίπεδα κινητικότητας παρά τις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.

Κορύφωση της ζήτησης τη Δευτέρα του Πάσχα

Στο δίκτυο εσωτερικού, η κίνηση από το αεροδρόμιο της Αθήνας καταγράφεται αυξημένη, φτάνοντας το 82% τη Μεγάλη Πέμπτη, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού η μεγαλύτερη κινητικότητα παρατηρείται τη Δευτέρα του Πάσχα, με τις πληρότητες να φτάνουν το 87%.

Από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, η ζήτηση αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη επίσης τη Δευτέρα του Πάσχα. Στο δίκτυο εσωτερικού, οι πληρότητες υπολογίζεται ότι θα φτάσουν το 72%, ενώ στις πτήσεις εξωτερικού την ίδια ημέρα προβλέπεται να αγγίξουν το 96%.

Η αυξημένη ζήτηση τη Δευτέρα του Πάσχα οφείλεται κυρίως στις επιστροφές από ταξίδια του τριημέρου, καθώς πολλοί επιβάτες εκμεταλλεύονται τη Μεγάλη Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο.

Οι Έλληνες επιβάτες έχουν προγραμματίσει τα ταξίδια τους, κυρίως για δημοφιλείς προορισμούς του εξωτερικού σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Παρά ταύτα, για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να οργανώσουν εγκαίρως τις αποδράσεις τους, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές σε δημοφιλείς ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ρώμη, η Πράγα, το Ζάγκρεμπ και το Ντουμπρόβνικ.

