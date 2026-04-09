Πασχαλινές παγίδες για τα παιδιά: Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Οι πασχαλινές διακοπές είναι για τα παιδιά μέρες ελευθερίας, παιχνιδιού και περισσότερου χρόνου μακριά από το σχολικό πρόγραμμα. Μαζί όμως με αυτή τη χαλάρωση, αυξάνονται και οι πιθανότητες για ατυχήματα, είτε στο σπίτι είτε στις εξόδους, στην εξοχή και στις μετακινήσεις. Γι’ αυτό και το σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» απευθύνει έγκαιρη προειδοποίηση στους γονείς, επισημαίνοντας ότι το Πάσχα κρύβει κινδύνους που πολλές φορές υποτιμώνται.

Κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις οδηγίες που δημοσιοποιήθηκαν για τη φετινή πασχαλινή περίοδο, καταγράφεται αύξηση παιδικών ατυχημάτων στις γιορτές. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως τα βεγγαλικά, η φωτιά από τις λαμπάδες και τα κεριά, οι ψησταριές και οι σούβλες, αλλά και πιο «ήσυχες» καθημερινές παγίδες, όπως ένα αφύλακτο μπαλκόνι, μια πισίνα, ένα πηγάδι ή ένα παιδί χωρίς επίβλεψη μέσα στην κουζίνα.

Τα πιο επικίνδυνα σημεία του Πάσχα για τα παιδιά

Οι οδηγίες του σωματείου βάζουν πρώτο στην επικίνδυνη λίστα το ζήτημα των πυροτεχνημάτων. Εκατοντάδες παιδιά έχουν τραυματιστεί από βεγγαλικά και δυναμιτάκια, γι’ αυτό και η σύσταση είναι σαφής: μόνο εγκεκριμένα προϊόντα, ποτέ αυτοσχέδιες κατασκευές και πάντα παρουσία ενήλικα. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η καύση βεγγαλικών επιτρέπεται μόνο σε επίσημες τελετές και εξαιρούνται οι εορτές του Αγίου Πάσχα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στη φλόγα της λαμπάδας, αλλά και στο λιωμένο κερί, που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα, ειδικά στα μικρότερα παιδιά που έχουν πιο ευαίσθητη επιδερμίδα. Οι ειδικοί συστήνουν αποφυγή λαμπάδων με εύφλεκτα διακοσμητικά και σωστή καθοδήγηση στα παιδιά για το πώς πρέπει να τις κρατούν.

Στην ίδια κατηγορία κινδύνου μπαίνουν και οι ψησταριές, οι σούβλες, τα κάρβουνα και τα καυτά σίδερα της Κυριακής του Πάσχα. Οι στιγμές χαλάρωσης γύρω από το τραπέζι μπορεί εύκολα να γίνουν επικίνδυνες, όταν τα παιδιά κινούνται κοντά σε αναμμένες εστίες ή αιχμηρά αντικείμενα χωρίς συνεχή επίβλεψη.

Κίνδυνοι και μέσα στο σπίτι ή στο εξοχικό

Οι παγίδες δεν βρίσκονται μόνο στις γιορτινές φωτιές. Το σωματείο προειδοποιεί ότι και τα εξοχικά σπίτια μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα για παιδιά που θέλουν να εξερευνήσουν τον χώρο. Μπαλκόνια, μπαλκονόπορτες, παράθυρα, σκάλες, πηγάδια και πισίνες είναι σημεία που χρειάζονται έλεγχο πριν ακόμη ξεκινήσει η παραμονή της οικογένειας εκεί.

Ανάλογη εγρήγορση χρειάζεται και στην κουζίνα. Η βαφή των αυγών, η προετοιμασία των πασχαλινών φαγητών και η γενική κινητικότητα στο σπίτι αυξάνουν τον κίνδυνο εγκαυμάτων ή μικρότερων τραυματισμών, όταν μικρά παιδιά μένουν μόνα τους σε χώρο με κατσαρόλες, καυτό νερό, φλόγα ή αιχμηρά αντικείμενα.

Παράλληλα, υπάρχει και ο κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης. Τα βαμμένα αυγά πρέπει να διατηρούνται σωστά πριν και μετά τον βρασμό, ενώ οι σοκολατένιες λιχουδιές χρειάζονται δροσερό και ξηρό μέρος για να μην αλλοιωθούν από τη θερμοκρασία.

Προσοχή σε βόλτες, ποδήλατο, νερό και αυτοκίνητο

Το Πάσχα είναι και περίοδος εξόδων. Στις βόλτες στην εξοχή, τα παιδιά πρέπει να φορούν κατάλληλα ρούχα και κλειστά παπούτσια για προστασία από έντομα και ερπετά, ενώ ιδιαίτερη φροντίδα χρειάζεται αν υπάρχουν φυτοφάρμακα ή λιπάσματα στον χώρο. Οι βόλτες με ποδήλατο, που πληθαίνουν όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, πρέπει να γίνονται πάντα με κράνος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα πρώτα μπάνια της εποχής. Το σωματείο υπενθυμίζει ότι για ένα μικρό παιδί αρκούν λίγα δευτερόλεπτα και ελάχιστο νερό για να προκληθεί πνιγμός, άρα η επίβλεψη πρέπει να είναι διαρκής και από κοντινή απόσταση.

Στις μετακινήσεις, η βασική οδηγία είναι τα παιδιά να φορούν σωστά τη ζώνη ασφαλείας και να κάθονται στο πίσω κάθισμα. Σε μεγάλες διαδρομές, οι γονείς καλούνται να έχουν ασφαλή παιχνίδια για να απασχολούνται τα παιδιά και να κάνουν στάσεις, ώστε να αποφεύγεται η ένταση μέσα στο αυτοκίνητο και ο αποσυντονισμός του οδηγού. Στους δρόμους με πολυκοσμία, τα μικρά παιδιά πρέπει να κρατιούνται πάντα από το χέρι και από τη μέσα πλευρά του πεζοδρομίου.

Το βασικό μήνυμα προς τους γονείς

Το κεντρικό μήνυμα των οδηγιών είναι απλό: τα περισσότερα πασχαλινά ατυχήματα μπορούν να προληφθούν. Όχι με πανικό, αλλά με λίγη περισσότερη προσοχή, σωστή οργάνωση και σταθερή επίβλεψη. Το Πάσχα είναι γιορτή, αλλά για τα παιδιά κάθε γιορτή μπορεί να κρύβει κινδύνους εκεί ακριβώς που οι μεγάλοι βλέπουν μόνο χαλάρωση και ξενοιασιά.

